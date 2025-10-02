El proyecto se ha desarrollado a través de la ‘startup’ malagueña oGov e incluye herramientas innovadoras para facilitar la consulta y comprensión de la información. Se ha organizado una jornada formativa con los diferentes equipos municipales para darlo a conocer.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha celebrado una jornada formativa que marca el inicio de un ambicioso proyecto de transparencia y datos abiertos. Con esta iniciativa, el municipio refuerza su compromiso con la innovación y la cercanía a la ciudadanía. A la jornada, presidida por el alcalde, Joaquín Villanova, han asistido los responsables de la empresa desarrolladora y funcionarios y trabajadores municipales. Ha estado organizada por el Área de Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías que dirige José Manuel de Molina.

El nuevo portal de transparencia no solo cumple con la normativa vigente, sino que además incorpora información en formato reutilizable y con huella de tiempo, lo que garantiza mayor fiabilidad, calidad y accesibilidad.

El proyecto incluye la puesta en marcha de visores interactivos, herramientas que facilitarán la consulta y comprensión de los datos municipales. Entre ellos destaca el Visor de Contratos, pionero en la provincia, que permitirá a los vecinos conocer de manera sencilla y clara la contratación pública del Ayuntamiento en tiempo real, puesto que la información se actualiza automáticamente.

Se ofrecerán otras visualizaciones de temas económicos y presupuestarios que permitirán al ciudadano consultar cómo contribuye al presupuesto municipal y el desglose completo de los gastos. Este impulso se lleva a cabo en colaboración con oGov, startup malagueña referente en Gobierno Abierto y reconocida internacionalmente como una de las mejores ‘govtech’ en la categoría de calidad democrática.

Con este paso, Alhaurín de la Torre se sitúa a la vanguardia de la transparencia en la provincia, apostando por la innovación tecnológica para fortalecer la confianza, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.