La Corporación Municipal otorga distinciones a varios integrantes de la agrupación y participa en los distintos actos oficiales, tanto en la misa en la iglesia como en el Centro del Mayor

La Agrupación Local de Protección Civil de Alhaurín de la Torre ha conmemorado su trigésimo primer aniversario cumpliendo con el tradicional homenaje anual a los patronos del cuerpo, los Santos Ángeles Custodios, y a sus voluntarios. Una jornada festiva en la que han estado presentes los integrantes del colectivo, una amplia representación de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, Joaquín Villanova, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cofradías y asociaciones locales, para mostrar su apoyo a la importante labor que lleva a cabo.

La festividad ha dado comienzo con una solemne misa en la iglesia parroquial de San Sebastián, oficiada por el sacerdote Pepe Planas. Posteriormente, los asistentes se han congregado en el Centro del Mayor, donde la Agrupación de Protección Civil ha recibido diversos reconocimientos y distinciones por su implicación con los ciudadanos, destacando su trabajo durante el reciente apagón y la DANA del pasado otoño.

En concreto, se ha hecho entrega de felicitaciones a los voluntarios que colaboraron en la Comunidad Valenciana tras el terrible temporal, partiendo 11 de ellos a dicha zona para formar parte de la ‘Operación Moncada’, acompañando a más de 1.200 integrantes de Protección Civil llegados desde todos los puntos de España. También, han otorgado dos insignias de oro a modo de distinción especial para Juan Carlos Cobos y José Antonio Aguilar, ambos por cumplir cinco años dentro del cuerpo de Protección Civil, así como se han repartido diplomas acreditativos correspondientes al Curso del Capacitación Frente al Virus del Nilo.

El discurso principal ha estado conducido por el edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Francisco José Sánchez, que ha introducido el evento con un minuto de silencio al comienzo por el fallecimiento reciente del compañero de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Málaga, Juan Antonio Canis López, y la proyección de un vídeo recopilatorio para retratar la trayectoria de la agrupación de Protección Civil en Alhaurín de la Torre.

El evento incluyó la intervención de Antonio Jurado, subjefe de la Agrupación en Alhaurín de la Torre, y del alcalde Joaquín Villanova quien, como de costumbre, ha querido alabar la labor de los voluntarios, dedicarles unas palabras y proponer un brindis por ellos.

“La Agrupación de Alhaurín de la Torre es una de las mejores de la provincia de Málaga”, ha destacado Villanova, sobre todo en alusión y agradecimiento a la labor de los voluntarios durante la DANA y el apagón, cuando se realizó “un trabajo de coordinación maravilloso, eficiente y ejemplar”.

Sumado a ello, el primer edil ha incidido en que el Ayuntamiento seguirá reforzando y apoyando a esta agrupación ampliando su sede y la de bomberos y apoyando su trabajo de limpieza, protección y auxilio, así como buscará la coordinación entre los departamentos de la institución: “Siempre nos hemos preocupado de que las cosas funcionen”, ha apostillado.

Por su parte, el subjefe de la agrupación ha expresado su “orgullo” de pertenecer al organismo ya que un voluntario “nace y muere siendo voluntario”.

La celebración ha llegado a su término con la disposición de un ágape en la zona exterior del Centro del Mayor, con bebidas y comida variada para todos los asistentes que han acudido a festejar los 31 años de existencia de Protección Civil en Alhaurín de la Torre.

