Una válvula reguladora controlará la presión del caudal de suministro que llega a ambas zonas. En todo Alhaurín de la Torre se han instalado unas 90 unidades de estos equipos, 24 de ellas dotadas con sistemas de telecontrol para reducir pérdidas y prevenir averías

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a mejorar el servicio de suministro de agua en las barriadas de Peralta y de La Alquería mediante la instalación de una nueva válvula reguladora de presión. Se trata de una actuación complementaria a la obra que se ejecutó el pasado año por la que se instalaron 3.300 metros de nuevas tuberías para conectar ambas zonas.

El objetivo es regular la presión que llega a Peralta y controlar de esta forma también el caudal que se lleva hasta La Alquería, en la línea de lo que se ha hecho en otras urbanizaciones del municipio. En total, en toda la localidad existen 90 válvulas reguladoras o reductoras, un sistema que se implementó especialmente desde el pasado periodo de la sequía conforme a la línea de trabajo marcada por el alcalde, Joaquín Villanova, para ahorrar agua y prevenir averías.

24 de dichas vávulas cuentan con un dispositivo de telecontrol, lo que facilita la modificación de las presiones de salida. Durante la sequía se ajustaron todos los equipos para reducir la presión con la finalidad de minimizar las pérdidas, fugas y roturas. Además, se programaron por horas, para aumentarla en franjas de mayor consumo y disminuirla cuando la demanda era menor.

Desde la Concejalía de Aguas que dirige Abel Perea destacan que el Consistorio seguirá invirtiendo en mejoras en toda la red para multiplicar la eficiencia del servicio y que Alhaurín de la Torre disponga de unas infraestructuras hídricas modernas y adaptadas al clima y a la dimensión de la población.