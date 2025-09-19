La actividad, dirigida a niños y niñas a partir de 4 años, será totalmente gratuita y se llevará a cabo, dentro de este mes de septiembre, los días 23, 25, 27 y 30 en la plaza de Santa Ana, frente al propio edificio

Coincidiendo con el arranque del curso escolar 2025/26, el Museo Andaluz de la Educación (MAE), dependiente de las concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reanuda la próxima semana una de las actividades con mayor demanda entre la población infantil: los talleres de experimentos.

Estas actividades, que son totalmente gratuitas y de libre acceso, sin inscripción previa, se desarrollarán en la plaza de Santa Ana, frente al edificio museístico y muy cerca del restaurante Casa Peña, a partir de las 19:00 horas, en los siguientes días: martes 23, jueves 25, sábado 27 y martes 30, dentro del presente mes.

Como es habitual, los talleres serán impartidos por personal de la entidad Planeta Expora y la edad mínima para poder participar serán los 4/5 años.

