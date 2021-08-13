Servicios Operativos destaca que el aumento del calor en verano intensifica los malos olores y la insalubridad en la vía pública, mientras que Sanidad y Medio Ambiente recuerdan que el incumplimiento puede conllevar una multa de 601,01 euros

Las Concejalías de Servicios Operativos, Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre quiere dejar claro a los propietarios de mascotas, especialmente de perros, que tienen la obligación de retirar los excrementos y limpiar los orines de sus animales con una solución jabonosa o con una mezcla de agua con lejía o vinagre de alcohol. Las autoridades municipales apelan, por tanto, a la responsabilidad de la ciudadanía para que se cumpla la legislación, sobre todo, en la época veraniega, cuando las altas temperaturas provocan que se intensifiquen los malos olores y la insalubridad en la vía pública y en los alcorques, farolas, bancos, papeleras, portales, aceras y cualquier otro mobiliario urbano.

Ambos departamentos creen fundamental hacer un llamamiento a la sensibilización de los propietarios de mascotas sobre la importancia y obligatoriedad de cumplir con deberes que conlleva tener animales de compañía en aras de una mejor convivencia y por respeto a la normativa y al sentido común. Y es que hay que recordar que la Policía Local puede multar en caso de incumplimiento del Artículo 27 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, que establece «la obligación de recoger de forma inmediata los excrementos de animales por parte de sus tenedores o propietarios y la limpieza de la zona ensuciada de la vía pública». Quienes infrinjan ese precepto legal, según recoge el Artículo 106, pueden verse expuestos a una multa de hasta 601,01 euros, al tratarse de una infracción leve.

Tanto Prudencio Ruiz como Jéssica Trujillo, concejales de Servicios Operativos y Sanidad, respectivamente, subrayan que, con un simple gesto,” todos disfrutaremos de un pueblo más limpio”. El mensaje a los dueños de mascotas es sencillo y directo: “Si tu perro hace sus necesidades en la calle, sólo necesitas una pequeña bolsita para retirarla de la acera. En caso de que haga pipí, por favor, echa un chorrito de agua con vinagre de limpieza disuelto para evitar manchas y malos olores”.

Ruiz añade: “Es cosa de todos. Si cada uno de nosotros aporta su granito de arena evitaremos el deterioro del mobiliario urbano, farolas, bancos, papeleras, aceras, etc. A ello, se suman los daños que se pueden producir en algunas fachadas privadas afectadas por la suciedad y los malos olores provocados por el efecto corrosivo de la orina de las mascotas”, sin contar el sobrecoste para los Servicios Operativos cuando tienen que intensificar la limpieza de determinados puntos.

Y, en este sentido, las cuadrillas de Limpieza Viaria, debido a los limitados recursos existentes al tener que atender más de 82 km cuadrados de término municipal, “no pueden estar en cada esquina de cada calle limpiando, es totalmente inviable, porque desatenderían el resto de tareas encomendadas”. Por eso, apela a una buena ciudadanía para evitar situaciones desagradables y, en su caso, a utilizar los espacios higiénicos habilitados para ello, particularmente el pipican existente en el Parque de Perros de la avenida del Barrio Viejo.

Por su parte, Medio Ambiente recuerda que el pasado invierto repartió gratuitamente 2.000 depósitos de bolsas y botellas reutilizables, como parte de su campaña de sensibilización en este sentido.