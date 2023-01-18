El edificio, que alberga también servicios de empleo y de orientación laboral para la ciudadanía, cuenta con nuevos ventanales y carpintería exterior, y se han llevado cabo trabajos de reparación, pintura y mejoras en la fachada, cubierta y parte del interior

El Centro Municipal de Información de la Mujer (CMIM) es uno de los edificios históricos de la manzana administrativa en torno al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Ahora están prácticamente finalizadas unas obras de reforma y mejora que han afectado a la cubierta, la fachada y parte del interior de este inmueble, que funciona como sede de las asociaciones femeninas locales y alberga también varios servicios de empleo y en materia de asesoramiento al emprendimiento, como Andalucía Orienta o el CADE, así como el Departamento de Personal y Recursos Humanos.

El Consistorio ha invertido más de 62.000 euros en esta actuación. Recientemente se ha saneado y pintado todo el exterior del edificio, con entrada por la calle Caldera, unas tareas que se han realizado después de que hace ya algunas semanas terminara la instalación de todos los nuevos ventanales. El proyecto se enmarca dentro del plan de mejoras encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para modernizar las instalaciones de atención a la ciudadanía para beneficio de trabajadores y usuarios.

La Concejalía de Obras e Infraestructuras que dirige Prudencio J. Ruiz se ha ocupado de coordinar el trabajo. En concreto, se han suministrado e instalado un total de 27 unidades de ventanas distribuidas entre la planta baja y la planta alta. La anterior carpintería exterior tenía una antigüedad de más de 45 años y una perfilería de hierro con acristalamiento de vidrio sencillo.

Debido al deterioro y el paso del tiempo no reunía las condiciones adecuadas de estanqueidad y confort, por lo que han reemplazado por materiales completamente nuevos que mejoran el aislamiento térmico, la climatización de las dependencias y la eficiencia energética. Las nuevas ventanas cuentan con aluminio lacado con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara de aire. Se han mantenido las mismas dimensiones, de un tamaño considerable, para favorecer la luminosidad interior.

Por otro lado, se ha reparado un tramo del acerado de la calle Punto Industrial a la altura del Centro. En cuanto a la pintura, se ha optado por mantener el color y los mismos tonos que se emplearon en su momento en la mejora de la Escuela Municipal de Música ‘Miguel Ángel Huesca’, equipamiento que se ubica justo al lado del CMIM, todo ello con la finalidad de dar una continuidad estética y de diseño a la manzana.

El proyecto se lleva a cabo a iniciativa también de la Concejalía de Igualdad y de Asuntos Sociales que dirige María del Carmen Molina, de la que depende la Delegación de la Mujer. El centro forma parte del área administrativa y de servicios a la ciudadanía que engloba todo el entorno del Ayuntamiento: Casa Consistorial, Casa de la Juventud, Escuela Municipal de Música, Centro de Formación Jabalcuza, Salas de Estudio y Centro de Servicios Sociales; un complejo que es fruto de la transformación y aprovechamiento urbano que se impulsó en la década de los 90 en las antiguas naves e instalaciones de lo que fue la histórica fábrica Punto Industrial de Alhaurín de la Torre.