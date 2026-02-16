Alhaurín de la Torre se ha sumado a esta celebración mundial, instaurada en 2002 cada 15 de febrero. El color simboliza la fortaleza y resistencia de los niños y niñas. El sábado también tuvo lugar un sencillo acto organizado por la asociación Girasoles

La casa consistorial de Alhaurín de la Torre se ha iluminado este domingo, 15 de febrero, de color dorado para sumarse a las celebraciones en el municipio con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora en todo el mundo en esta fecha desde el año 2002. La iniciativa la instauró en su momento la Organización Internacional de Cáncer Infantil, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la lucha contra esta enfermedad. El color dorado simboliza la fortaleza y resistencia de los niños y niñas enfermos. Alhaurín de la Torre también acogió este fin de semana un sencillo pero emotivo acto organizado por la asociación Grupo Girasoles con la colaboración del Consistorio, que incluyó la lectura de un manifiesto por parte del alcalde y una suelta de globos.