La joven y espectacular formación, compuesta por 23 músicos, ofrecerá un concierto en Alhaurín de la Torre tras su paso por grandes festivales del género en Valencia, Burgos, Barcelona o Almería. Entradas ya a la venta al precio de 5 euros

La programación del Área de Cultura que dirige el edil Manuel López preparada para este mes de febrero incluye un concierto de jazz para el viernes, día 27, a las ocho de la tarde, en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’. Se trata de la Jove Big Band Sedajazz, una espectacular formación compuesta por 23 jóvenes que sorprenden y emocionan por su gran madurez, habilidad, creatividad, energía y sabiduría a pesar de su juventud y demostrarán que se puede hacer muy bien el jazz desde niños. Las entradas numeradas para disfrutar con este concierto ya están a la venta al precio de cinco euros en el propio Centro Cultural y a través de internet en www.mientrada.net.

Veintitrés músicos con un objetivo muy claro que es aprender y enriquecerse con el repertorio de Big Band. La Jove Big Band Sedajazz reúne en un mismo círculo a jóvenes de distintas edades que son capaces de comunicarse de forma individual a través de sus instrumentos y de formar parte de una unidad en la que todos encuentran su espacio.

El atractivo del repertorio se basa en su combinación de standards y de arreglos de grandes éxitos de la historia del Jazz como bandas sonoras, funk, rock y latin jazz. El grupo llega a Alhaurín de la Torre tras actuaciones muy importantes en lugares como el Festival de Jazz de Valencia; Ciclo Conciertos Caja Burgos (Miranda del Ebro y Burgos), Festival Jazzing (Barcelona), Festival Clasijazz (Almeria), Festival Mar i Jazz, Sala Mutant Valencia, Festival de Jazz de Teruel o el Festival de Jazz de Cádiz entre otros muchos lugares.

Desde sus comienzos los jóvenes de Sedajazz han grabado varios discos y como Jove Big Band han grabado ‘Mutant’, ‘Ecèctic’, ‘In Bloom’ y ‘La Movida Valenciana’. Actualmente presentan ‘In Bloom’ con el que llegan hasta el Centro Cultural este 27 de febrero.