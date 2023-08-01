Los casi 600 niños y niñas que han formado parte de la actividad han disfrutado de lo lindo con una fiesta de la espuma, castillos hinchables y numeroso juegos comunitarios junto al equipo de monitores

El primer turno del campamento urbano de verano que organiza la asociación Corresponsales Juveniles, con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha finalizado con una jornada de convivencia y diversión en las instalaciones en las que se ha venido desarrollando durante todo el mes de julio, es decir, en el Polideportivo Cubierto Municipal de El Limón.

Allí, los casi 600 niños y niñas que han formado parte de este campamento han podido realizar numerosas actividades y juegos junto a sus monitores. Los pequeños han disfrutado de una fiesta de la espuma y, para los niños de 4 a 7 años, dos castillos hinchables como colofón al evento.

En el mismo han participado tanto los monitores de Corresponsales Juveniles como voluntarios que se prestan a ello, además del grupo de chavales que realizaron con Eo,Eo su taller de monitor de ocio y tiempo libre que han llevado a cabo las horas prácticas del curso en este campamento.

La concejala responsable del área, Iraya Villalba, ha disfrutado con ellos de esta jornada tan especial.

Ahora comienza un nuevo turno que acogerá a unos 300 chavales hasta el próximo día 14 de agosto.

La concejala ha destacado la implicación y el buen hacer tanto de monitores como de voluntarios que han llevado a cabo este campamento y ha felicitado a todos los niños y niñas que han pasado por el primer turno. Ha afirmado que esta actividad es una de las más importantes que organizan desde su área y que lleva ya numerosas ediciones contando siempre «con el respaldo de los padres alhaurinos que confían en nosotros para que sus hijos disfruten de unas mañanas de diversión y entretenimiento durante sus vacaciones», añade.

