Con las marcas que acostumbran a hacer, nos lo esperábamos de un momento a otro, el CD Triatlón de Alhaurín de la Torre ha subido a lo más alto del podio por equipos en el Triatlón de Estepona celebrado el pasado fin de semana.
Impresionantes los tiempos de Francisco Jesús Gallego Serrano (01:05:30), Francisco José Mora Farfán (01:05:41) y Rubén Gandía Gordillo (01:05:59), que les han valido para ganar un oro que tienen más que merecido. Todos suman.
¡Enhorabuena!
Por categorías, en Veteranos 1, fue plata Francisco Jesús Gallego Serrano, cuarta posición para Francisco José Mora Farfán, quinta para Samuel Núñez Ramírez y séptima para Alfredo Córdoba Carrasco.
En veteranos 2, oro para Rubén Gandía Gordillo, plata para Miguel Romero Linares.
También participaron Juan José Solano Cea, Manuel Ángel Fernández Astorga y Enrique García Ramírez.
¡Felicidades equipazo!