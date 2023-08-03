Joaquín Villanova departe con los pequeños y con el equipo de monitores y voluntarios y conoce de primera mano las actividades que se llevan a cabo esta quincena de agosto en el Polideportivo El Limón

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado esta mañana el Polideportivo Cubiero Municipal de El Limón, donde se está desarrollando durante todo el verano el Campamento Urbano organizado por las Asociación Corresponsales Juveniles junto al Área de Juventud, que dirige Iraya Villalba.

Tanto el regidor como la edil de Juventud y el de Deportes, Sergio Cortés, han hecho un recorrido por las instalaciones del pabellón donde se agrupan por edades los casi 300 usuarios que hay inscritos para esta primera quincena de agosto, que equivale al segundo y último turno del presente verano. Recordemos que el primer turno congregó a alrededor de 600 menores.

Los niños y niñas realizan actividades deportivas y juegos en el recinto y , además, tienen salidas a la piscina, otras instalaciones deportivas de la localidad y la propia de la Casa de la Juventud, donde se han programado proyecciones cine.

En el anterior turno también disfrutaron de la Granja Escuela o el Museo Oxo del Videojuego de Málaga como salidas complementarias.

Los monitores y voluntarios que están a cargo de los niños y niñas que disfrutan de esta actividad han conversado con ambos y les han explicado cómo está transcurriendo el verano y cómo hacen disfrutar y entretener a los niños.

También los más pequeños han explicado al alcalde las actividades y talleres que realizan y han demostrado sus dotes en deportes y juegos.

Villanova ha declarado que el campamento es una actividad con mucha demanda todos los años y que desde el Ayuntamiento hacen todo lo posible por «facilitar la conciliación de las familias en este período» y, además, «conjugar que los niños se diviertan, socialicen y practiquen juegos y deportes en verano».

Ha dedicado palabras de elogio para los monitores y voluntarios que llevan a cabo este campamento «porque realizan un trabajo muy bonito pero muy difícil», algo que él conoce muy bien desde la época en la que fue concejal de Juventud.