La junta de gobierno local da luz verde al documento ambiental previo a la licencia de obras. Ocupará una parcela de un total de 13.877 metros cuadrados en la avenida de Santa Clara y contará con una docena de locales y dos plantas subterráneas de aparcamientos

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado el documento ambiental estratégico del proyecto de construcción para un centro comercial en la zona este promovido por la empresa Gestora Comercial Hipersol. Se trata de un paso necesario previo a la concesión de la licencia de obras.

La promotora ha presentado ya el estudio y la documentación pertinente (que ha sido estudiada por el Área de Medio Ambiente) en relación al proyecto, que afecta a una parcela de 13.877 metros cuadrados en la avenida de Santa Clara, junto al actual establecimiento Aldi. El alcalde, Joaquín Villanova, ya anunció en su día que sobre este emplazamiento se levantaría una zona comercial con un hipermercado de la marca Carrefour.

El hipermercado ocupará en concreto unos 4.900 metros cuadrados en la planta baja del edificio, que también contará con una docena de locales comerciales, tanto exteriores como interiores. Además, se han previsto una entreplanta y dos plantas subterráneas de aparcamientos que sumarán más de 400 plazas, incluyendo unas 13 para vehículos eléctricos.

El proyecto plantea un plazo de ejecución de 16 meses a contar desde la formalización del acta de replanteo. La junta de gobierno dio luz verde a la admisión a trámite del documento ambiental, la publicación de la resolución en el tablón de anuncios y la notificación a las administraciones públicas afectadas para que se pronuncien en un plazo máximo de 20 días, todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 297/1995 del 19 de diciembre de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

El equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova reitera su apoyo a todo tipo de proyectos comerciales que contribuyan a dinamizar la economía local y a crear empleo en Alhaurín de la Torre, tanto los que promueven grandes cadenas como los liderados por pequeñas y grandes empresas y nuevos emprendedores