La ITV móvil para ciclomotores llega a Alhaurín de la Torre el próximo 5 de septiembre. La empresa pública VEIASA, dependiente de la Junta de Andalucía, desplazará una unidad móvil de ITV para ciclomotores de dos ruedas hasta Alhaurín de la Torre este próximo viernes, 5 de septiembre de 2025.

La estación se ubicará en el Recinto Ferial y atenderá en horario de 08:30 a 12:30 horas. Para poder realizar la inspección es imprescindible acudir con cita previa y efectuar el pago con tarjeta bancaria o mediante carta de pago.

Los ciclomotores están obligados a pasar la primera inspección técnica a los tres años desde su matriculación inicial y, posteriormente, cada dos años. Estas revisiones son fundamentales para garantizar la seguridad vial y el correcto estado de los vehículos, protegiendo tanto a sus conductores como al resto de usuarios de la vía pública.

Las citas pueden solicitarse a través de la web www.itvcita.com o llamando al teléfono 959 99 99 99.