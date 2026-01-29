En el acto se han entregado reconocimientos tanto a esos donantes como a pueblos y colectivos que han destacado por su generosidad

El Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha convocado a 616 donantes para el `Acto de Homenaje al Donante´ celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga.

El homenaje ha estado presidido por el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista, con la presencia de la directora asistencial del Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células (CTTS) de Málaga, Gracia María García, y el coordinador médico del CTTC, José Emilio Alonso.

Durante el acto han recibido la gota de oro los 550 donantes que en 2023, 2024 y 2025 han superado la cifra de 40 donaciones, en el caso de las mujeres, y las 50 donaciones, en el caso de los hombres. Además, han recogido la gota de brillante cuatro mujeres, que han realizado 80 donaciones, y 54 hombres, que han contabilizado más de 100 donaciones. Por su parte, han recibido una placa conmemorativa, como donantes de honor, un total de siete donantes con más de 200 donaciones, y un donante con más de 300 donaciones.Todos ellos han pasado a formar parte del “Club de Oro de Donantes de Sangre”.

En total, más de 1.500 personas forman parte del “Club de Oro de Donantes de Sangre” en la provincia y ahora se suman los 550 donantes que han sido reconocidas en este acto. Entre todos han realizado casi 35 mil donaciones, con las cuales han contribuido y ayudado a miles de pacientes.

Además, durante el acto se ha hecho entrega de un reconocimiento a los pueblos de la provincia que destacan por su índice de donación, que han sido Cañete la Real (88 donaciones por mil habitantes); Teba (90); Villanueva del Trabuco (89); Alora (62); Coín (64), y Alhaurín de la Torre (57).

El CTTC ha querido también agradecer la destacada colaboración llevada a cabo por distintas entidades en la promoción de la donación de sangre, como la Asociación de Amigos del Museo de Aeropuertos y Transporte de Málaga; Ciudad de la Justicia; Gestión Tributaria del Ayuntamiento y el Colegio `María del Mar Romera´ de la Cala del Moral.

Gracias a la colaboración del Conservatorio Profesional de Música `Manuel Carra´ de Málaga, la nota musical ha sido puesta por el Cuarteto de Cuerda Neveu, integrado por los alumnos: Bruno Hok Merino y Violeta Villa Valera (Violines), Jagvit Costales Valera (Viola) y Alicia Ioana Aranda Pauna (Violoncello).