El evento dedicado a Gabriel Muñoz, un clásico del programa de Navidad en el municipio, tendrá lugar el próximo lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural a las 12.00 horas y contará con la participación de cuatro agrupaciones, incluida la Pastoral local San Juan

El próximo 8 de diciembre a las 12 horas, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será el escenario del XXXI Certamen de Pastorales ‘Gabriel Muñoz’, un evento ya consolidado como una de las citas más emblemáticas del calendario navideño de Alhaurín de la Torre. La actividad, de carácter totalmente gratuito, contará con entrada libre hasta completar aforo, lo que permitirá que vecinos y visitantes disfruten de una mañana repleta de música tradicional.

En esta trigésimo primera edición participarán algunas de las agrupaciones más representativas del ámbito navideño y de las pastorales en la provincia de Málaga, consolidando al certamen como un referente cultural. Se contará con las actuaciones de las siguientes pastorales: Pastoral San Juan (Alhaurín de la Torre); Pastoral El Puerto (Alhaurín el Grande); Los Penosos (Málaga); y Belén Amigos de Enrique Castillo (Totalán).

El evento está organizado por la Pastoral San Juan, que un año más trabaja para mantener viva una tradición, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. El certamen no solo supone una muestra del rico patrimonio musical de las pastorales, sino también una oportunidad para promover la convivencia y el disfrute de unas melodías que forman parte inseparable de las celebraciones navideñas.

Alhaurín de la Torre espera con ilusión esta cita cultural, que desde hace décadas se ha convertido en un punto de encuentro para amantes de los villancicos, los sones populares y las tradiciones que dan identidad a la provincia.