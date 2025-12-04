El alcalde recibe a varias representantes de la ONG malagueña fundada en 1992, que le han expuesto la memoria anual y le han dado a conocer sus proyectos y novedades. El año próximo estrenarán su equipo de voluntariado en la localidad

El alcalde, Joaquín Villanova, y a la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, han recibido esta mañana a representantes de Fundación Cudeca, con Zuleima Ramírez al frente, para conocer la memoria anual de esta fundación en Alhaurín de la Torre y conocer sus proyectos y novedades.

Cudeca (Cuidados del Cáncer), ONG malagueña fundada en 1992 por la británica Joan Hunt, residente en la Costa del Sol, ofrece atención especializada a pacientes oncológicos y que padecen otras enfermedades avanzadas y apoyo a sus familias de forma completamente gratuita. La fundación atiende en la actualidad a más de 1.600 pacientes y cuenta en Benalmádena con Unidad de Día y Unidad de Ingresos, además de siete equipos de atención domiciliaria.

Ramírez ha expuesto a las autoridades el número de personas a las que ha atendido Cudeca a lo largo de este 2025 en Alhaurín de la Torre y ha anunciado que el próximo año contarán con su primera tienda solidaria en Alhaurín de la Torre, la número 27 en toda la provincia de Málaga, en la que se venderán artículos de segunda mano -ropa, muebles, obras de arte, objetos de coleccionista, etc, que suelen ser donados-, así como la apertura de voluntariado en la localidad que ya ha conseguido hasta cuarenta nuevas inscripciones. En Sevilla y Córdoba suman otros tres establecimientos similares, hasta llegar a la treintena.

El regidor ha expresado su apoyo a la fundación y las líneas de colaboración conjunta en proyectos futuros.