Alhautor 2024 llegó a su fin con una noche para el recuerdo. Desde que diera comienzo esta quinta edición el pasado, miércoles, 31 de julio, unas 3500 personas han pasado por este lugar único en el Valle del Guadalhorce como es la Finca ‘El Portón’. En nuestra memoria quedarán los conciertos de Ángeles, Víctoria y Javier, Rodrigo Cuevas e Iseo & Dodosound.

Para esta última jornada, Alhautor ha contado con 4 actuaciones de lo más diversas. De sobra es conocida la apuesta del festival por las propuestas emergentes y con mayor proyección del panorama nacional. Todo dio comienzo a las 19.30 horas con los ritmos incansables del dúo malagueño, Las Chochonis, en el escenario Plaza.

Más tarde, sobre las 20.45 horas, dieron comienzo los conciertos en el Auditorio. En primer lugar, aparecieron en escena el dúo jerezano, Space Surimi. El Mc Eddie Coopermen y el productor Carlboro proponen un Rap fresco e irreverente, difícil de encasillar; un cúmulo de tics a la cultura callejera y a los sonidos más underground que engloba desde el electro más primitivo al Gfunk, la música disco o el Miami Bass.

Posteriormente tuvimos la oportunidad de disfrutar del concierto más ‘macarra’ de la noche. Sevilla Distorsión mezclaron rock, flamenco y breakbeat para que el público no parara de bailar y bailar en lo que es uno de los directos más potentes de la escena andaluza.

Como colofón a esta gran jornada, han actuado uno de los grupos más candentes de la escena indie pop española, Alcalá Norte. El post-punk del sexteto madrileño quedará para la posteridad. Una suerte que hayan dado su primer concierto en la provincia malagueña, en Alhautor.

Este proyecto impulsado por Oh, Salvaje no habría sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Cruzcampo y AIE.

¡Nos vemos en 2025!

