El Costa del Sol Málaga ya tiene definido su calendario de preparación para llegar en óptimas condiciones al debut en la Liga Guerreras Iberdrola, previsto para el próximo sábado 31 de agosto en Carranque. Con solo 15 días para esta importante cita, el equipo dirigido por Suso Gallardo intensifica su pretemporada con una serie de amistosos que servirán de preparación clave. En esta fase, las “panteras” se medirán a tres rivales de la máxima categoría: Elda Prestigio, Atticgo BM Elche y CBM Morvedre.

El primer enfrentamiento será este viernes, a las 19:30 horas, contra el Elda Prestigio en el pabellón Florentino Ibáñez. Este partido será especialmente emotivo, ya que en el equipo eldense militan tres exjugadoras del Costa del Sol: Virginia Fernández, Elena Cuadrado y Sol Azcune. La semana siguiente, las malagueñas volverán a la Comunidad Valenciana para participar en el Trofeo Festa d’Elx. En este torneo, el Costa del Sol Málaga se enfrentará el viernes 23 de agosto, a las 19:30 horas, al equipo anfitrión, Atticgo BM Elche, en el pabellón Esperanza Lag. El sábado 24, a las 12:00 horas, cerrarán esta serie de amistosos frente al CBM Morvedre, donde juega la canterana María Pérez.

El entrenador, Suso Gallardo, podrá contar con las jugadoras que participaron en los Juegos Olímpicos (Merche Castellanos, Silvia Arderius y Sole López) desde esta misma semana. Sin embargo, Gabriela Bitolo tendrá unos días más de descanso tras alcanzar los cuartos de final del torneo olímpico. Marta Regordán y Nayra Solís no estarán disponibles, ya que se encuentran en China disputando el Campeonato del Mundo Juvenil con las Guerreras Juveniles. Durante estos amistosos, se espera la participación de varias canteranas del Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga de Primera Nacional y del equipo juvenil, que han sido parte de la preparación desde el inicio.

Estos encuentros serán fundamentales para ajustar detalles antes del inicio de la temporada oficial y evaluar el rendimiento del equipo en situaciones de competición.