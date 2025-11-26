El Centro Cultural ha sido escenario de esta original función con un fuerte componente social, en la que la artista Rosario Mohedano ha puesto la música y el periodista Luis Algoró la narración para contar los relatos de víctimas reales de la violencia

Para finalizar este día del 25N, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha sido el escenario en el que ha tenido lugar el espectáculo ‘Historias de mujer’ que ha contado con piano y la voz de la cantante Rosario Mohedano, en el que el periodista y presentador Luis Algoró ha relatado la historia personal y real de varias mujeres víctima de la violencia de género y la artista les ha puesto banda sonora con sus canciones, todas relacionadas con la mujer, el empoderamiento y esta lucha.

Decenas de personas han acudido a disfrutar con el mismo, incluido el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; otros miembros de la Corporación Municipal; y representantes de colectivos y asociaciones.

La propia Rosario Mohedano ha recibido el premio Latino al Mejor Single de Empoderamiento de la Mujer por su canción ‘De que vas’ lo que le ha valido para poner en escena obras como esta que tiene un fuerte carácter social y de reivindicación de la figura de la mujer.

Mohedano se ha mostrado encantada de estar en Alhaurín de la Torre y de poner en escena este ‘Historias de mujer’ en un día tan señalado como el que se conmemora cada 25 de noviembre.

La edil de Igualdad ha valorado muy positivamente la participación habida durante toda la jornada en los distintos actos que se han celebrado y ha recordado la importancia de la educación para que las nuevas generaciones tomen cada vez mayor conciencia de esta lacra desde muy pequeños y favorezca una reducción de la misma hasta alcanzar la cifra cero de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.