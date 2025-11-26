La programación infantil de la Biblioteca Pública Municipal vuelve a escena el próximo 3 de diciembre con una nueva entrega del ciclo ‘Un Cuento ALH Mes’, que en esta ocasión traerá a la Sala María Moliner una adaptación teatral del clásico Alicia en el País de las Maravillas.

El espectáculo dará comienzo a las 18:00 horas y está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, que deberán acudir acompañados de un familiar.

Desde hoy miércoles queda abierto el plazo para reservar invitación a través del teléfono 952 416 774, requisito imprescindible al tratarse de una actividad gratuita con aforo limitado.

La representación, impulsada por la Biblioteca Pública de Alhaurín de la Torre junto a la compañía Andén Mágico, promete una tarde llena de fantasía, personajes icónicos y una puesta en escena diseñada para fomentar el gusto por la lectura y acercar los cuentos clásicos al público infantil.

📚 Más información en las redes sociales de la Biblioteca Pública Alhaurín de la Torre.