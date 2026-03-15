La finca Solvana ha sido escenario de este gran espectáculo organizado en el marco de las celebraciones por el 20 aniversario de la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús y que ha contado con la participación de seis formaciones

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La Finca Solvana ha reunido durante toda la jornada de este domingo a cientos de personas entre familiares, vecinos y amantes de la música cofrade con motivo de la celebración del evento ‘Somos cofrades’. El encuentro ha combinado actuaciones musicales, actividades infantiles y una comida popular con paella, pizzas y churros en un ambiente de convivencia y celebración donde el público ha podido disfrutar de un amplio programa de actividades pensado para todas las edades.

Y es que se han sucedido diferentes propuestas dirigidas especialmente al público familiar que han contribuido a crear un ambiente festivo entre los asistentes. El apartado musical ha tenido un papel protagonista en esta celebración con la participación de varias formaciones destacadas del ámbito de la música procesional.

Han actuado la Banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza de Málaga, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de Alhaurín de la Torre, la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, la Banda de Cornetas y Tambores Lágrimas de Dolores de Churriana, la Agrupación Musical Las Lagunas de Mijas y la Agrupación Musical de Marbella.

Con esta jornada, la Agrupación Nuestro Padre Jesús ha querido celebrar también sus veinte años de trayectoria junto a la ciudadanía, poniendo en valor la importancia de la música cofrade y el trabajo que realizan las distintas formaciones musicales del entorno.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a representantes de la Corporación Municipal, ha acudido a la jornada para mostrar su apoyo al evento y especialmente a las dos formaciones musicales del municipio que han participado por su papel en la vida cultural y cofrade de Alhaurín de la Torre. Villanova ha asegurado que somos un “municipio cofrade” y la Semana Santa es “nuestra semana grande en Alhaurín”.

Desde Finca Solvana, su gerente, Diego Soto, ha agradecido a todos los que han pasado por su espacio a lo largo del día y, también, a los músicos que han puesto los sones a este día, una fecha en la que solo restan dos semanas para la llegada del Domingo de Ramos que abre la Semana Santa de 2026.