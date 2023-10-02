El presidente de la Junta ha presidido el homenaje a los deportistas andaluces de élite que han resultado ganadores en torneos y campeonatos nacionales e internacionales

Señala que el deporte es un motor de cohesión y de desarrollo social, cultural y económico

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que el deporte es un motor de cohesión y de desarrollo social, cultural y económico, al mismo tiempo que ha incidido en el firme compromiso y en la apuesta del Gobierno andaluz.

Moreno ha presidido hoy en el Palacio de San Telmo el acto con motivo del homenaje a los deportistas andaluces de élite de las distintas disciplinas y categorías, que han resultado ganadores en torneos y campeonatos nacionales e internacionales celebrados en los últimos meses, a los que se les ha hecho entrega de una bandera de Andalucía y de los que ha destacado su entrega y su talento, al mismo tiempo que los ha definido como los mejores embajadores de esta tierra y ejemplo de superación, fuerza de voluntad, éxito y también una fuente de inspiración.

Entre los homenajeados se encuentran importantes figuras y referencias en el ámbito deportivo como María Pérez; Alfonso Cabello; Anastasia Dmytriv; Sarah Almagro; Cisco García; Armando Trapote; Cayetano García; Pablo Martínez; Alisa Ozoghina; Marina García; Javier García; Jaime Canalejo y Sole López.

“Todos ellos lo son todo en deporte como campeones del Mundo, Medallas Olímpicas, Paralímpicas, Medallas en los Juegos Europeos y en grandes campeonatos”.

De este modo, ha subrayado que valores como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad, la integración o las ganas de mejorar y abrir nuevos horizontes engrandecen a la sociedad y también al deporte y al deportista.

Unos valores que, según ha dicho, traspasan la esfera deportiva, ya que ha apuntado que recientemente hemos podido comprobar cómo desde el deporte la lucha por la igualdad y la dignidad calan profundamente en la sociedad.

“Es vuestro poder de inspiración. Os queremos como espejos en el que se miren nuestros niños y jóvenes para superar los retos y os tenemos como ejemplos allí donde os toca estar y competir, retando vuestras capacidades, superando las desventajas físicas y potenciando ese factor que os hace únicos, especiales y ganadores”.

El presidente andaluz ha recordado que Andalucía fue la comunidad que más atletas aportó en los últimos Juegos Olímpicos y que cuenta con más de medio millón de deportistas federados, “lo que significa contar con una amplia base social que entrena, juega y se divierte pero que también sueña con llegar a donde estáis vosotros”.

De esta forma, ha hecho alusión a algunas iniciativas que el Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha y que reflejan la apuesta por el deporte como es el Programa Educativo de Excelencia Deportiva o las medidas que han permitido que en el último año crezca un 28% los deportistas y los técnicos de alto nivel y rendimiento en esta comunidad.

“Queremos que cada vez más andaluces hagan del deporte un modo de vida, una opción de ocio y una actividad imprescindible en sus vidas”, ha concluido.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, con familiares de los deportistas homenajeados y con entrenadores, directivos y miembros de las Federaciones.