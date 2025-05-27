Habrá también una misa rociera a partir de las once de la mañana en la iglesia de San Sebastián. A su finalización habrá un encuentro con la Hermandad de Torremolinos y ambas corporaciones recorrerán el Barrio Viejo y no faltarán el cante, el baile y las petaladas
El Grupo Parroquial del Rocío de Alhaurín de la Torre inicia este sábado su peregrinación a la aldea almonteña con motivo de la multitudinaria Romería de Pentecostés que se celebra el fin de semana del 7 y 8 de junio en torno a la devoción a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte.
Los actos se inician a las once de la mañana en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción con la celebración de una misa de romeros oficiada por el sacerdote Pepe Planas y cantada por el Coro del Rocío de la localidad. En ella, además, se procederá a la bendición del romero y las medallas corporativas que serán impuestas a los nuevos hermanos. El banderín y el guión del Grupo Parroquial del Rocio presidirán esta misa y todos los actos que se han programado para ese día.
A continuación, en torno a las doce menos cuarto llegará hasta la Plaza de la Concepción, a las puertas del mismo templo parroquial, la carreta tirada por bueyes con el simpecado de la Hermandad del Rocío de Torremolinos acompañada de todos sus hermanos y devotos tras su salida desde la localidad costasoleña. Será un momento de gran belleza y unión entre ambas corporaciones que rezarán juntas el Ángelus.
Seguidamente, iniciarán un recorrido que les llevará a pasar a toda la comitiva de romeros por diversas calles del Barrio Viejo donde no faltará el cante, el baile y petaladas al paso del simpecado y el banderín. En concreto recorrerán calle Málaga, Ramón y Cajal, Salvador Rueda, Plaza de San Francisco, Albaicín, San Juan de la Cruz, Avenida del Barrio Viejo, Reales Alcázares, Mezquita (con parada en las Casas Hermandad de Verdes y Moraos) y llegada hasta el Parque Municipal del Mirador de Bellavista.
Allí se desarrollará lo que en el argot rociero se conoce como un sesteo, que es la parada para el almuerzo y el descanso de las hermandades que peregrinan al Rocío. En el parque habrá servicio de barra con precios populares para todos los presentes.
Desde el Grupo Parroquial del Rocío, con su presidente Nacho Guillén al frente, invitan a todos los vecinos a participar con ellos en los actos programados y despedir a los romeros alhaurinos antes de su partida a los caminos que le llevarán a entrar en la aldea del Rocío el jueves, 5 de junio.