Habrá también una misa rociera a partir de las once de la mañana en la iglesia de San Sebastián. A su finalización habrá un encuentro con la Hermandad de Torremolinos y ambas corporaciones recorrerán el Barrio Viejo y no faltarán el cante, el baile y las petaladas

El Grupo Parroquial del Rocío de Alhaurín de la Torre inicia este sábado su peregrinación a la aldea almonteña con motivo de la multitudinaria Romería de Pentecostés que se celebra el fin de semana del 7 y 8 de junio en torno a la devoción a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte.

Los actos se inician a las once de la mañana en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción con la celebración de una misa de romeros oficiada por el sacerdote Pepe Planas y cantada por el Coro del Rocío de la localidad. En ella, además, se procederá a la bendición del romero y las medallas corporativas que serán impuestas a los nuevos hermanos. El banderín y el guión del Grupo Parroquial del Rocio presidirán esta misa y todos los actos que se han programado para ese día.

A continuación, en torno a las doce menos cuarto llegará hasta la Plaza de la Concepción, a las puertas del mismo templo parroquial, la carreta tirada por bueyes con el simpecado de la Hermandad del Rocío de Torremolinos acompañada de todos sus hermanos y devotos tras su salida desde la localidad costasoleña. Será un momento de gran belleza y unión entre ambas corporaciones que rezarán juntas el Ángelus.

Seguidamente, iniciarán un recorrido que les llevará a pasar a toda la comitiva de romeros por diversas calles del Barrio Viejo donde no faltará el cante, el baile y petaladas al paso del simpecado y el banderín. En concreto recorrerán calle Málaga, Ramón y Cajal, Salvador Rueda, Plaza de San Francisco, Albaicín, San Juan de la Cruz, Avenida del Barrio Viejo, Reales Alcázares, Mezquita (con parada en las Casas Hermandad de Verdes y Moraos) y llegada hasta el Parque Municipal del Mirador de Bellavista.

Allí se desarrollará lo que en el argot rociero se conoce como un sesteo, que es la parada para el almuerzo y el descanso de las hermandades que peregrinan al Rocío. En el parque habrá servicio de barra con precios populares para todos los presentes.