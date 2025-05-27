La institución provincial aportará en cinco años 90,5 millones de euros al igual que las otras dos administraciones

Francisco Salado destaca el esfuerzo de las tres instituciones para que Málaga pueda ser sede de este gran evento deportivo, que impulsará la proyección de Málaga y de la provincia

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado hoy por unanimidad el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la ejecución y financiación de las actuaciones contempladas para realizar las obras de adecuación y remodelación del estadio de La Rosaleda cara al Mundial de Fútbol de 2030.

La inversión total necesaria para el proyecto global se ha estimado en 271.748.544,90 euros, que sufragarán por igual las tres administraciones propietarias a partes iguales del recinto, por lo que cada una tendrá que aportar en un plazo de cinco años (entre 2025 y 2029) 90.582.848,30 euros.

Francisco Salado ha incidido en que la Copa del Mundo de Fútbol es una oportunidad única no solo para impulsar la ampliación y remodelación de La Rosaleda y su entorno, sino que es un evento que servirá de escaparate para proyectar aún más la imagen de Málaga y de toda la provincia, favoreciendo su desarrollo económico.

Y ha recordado que las tres instituciones trabajaron conjuntamente para lograr que Málaga fuera una de las sedes del campeonato y han seguido colaborando en los últimos años en la planificación y diseño de la operación urbanística y arquitectónica que dotará a la ciudad, a la provincia y a Andalucía de un estadio sostenible, moderno y funcional a la altura de los mejores recintos deportivos de Europa.

El convenio establece las cantidades que deben aportarse para realizar las intervenciones contempladas, que aparecen divididas en dos lotes. El primero de ellos incluye la ampliación y renovación del estadio de La Rosaleda, mientras que el segundo lote se centra en operaciones urbanísticas del entorno y en la adaptación del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga para que el Málaga pueda jugar allí sus partidos durante el periodo de las obras en La Rosaleda.

En el caso de la Diputación, los 90,5 millones de euros que aportará servirán para financiar actuaciones como la ampliación del estadio hasta unas 45.000 localidades, así como su reforma integral para cumplir los requisitos que exige la FIFA para albergar encuentros del Mundial 2030, incluyendo la digitalización y conectividad del recinto, así como su abastecimiento energético y mobiliario.

Esto conllevará demoler parte del estadio actual y sus instalaciones, cubrir el estadio para asegurar que el 100% de los asientos quedan resguardados de la lluvia, adaptar los asientos para que se ajusten al requisito de coeficiente de visibilidad establecido por la FIFA y dotar al recinto de mobiliario. Igualmente, deben cumplirse los parámetros de seguridad de este organismo en cuanto a accesos, salidas y evacuaciones.

En el convenio se establece que tanto la Diputación de Málaga como la Junta de Andalucía asumen la obligación del pago al Ayuntamiento de Málaga de las cantidades comprometidas cada año.

En este sentido, la Diputación tendrá que sufragar estLa Diputación aprueba por unanimidad el convenio con la Junta y el Ayuntamiento de Málaga para la remodelación de La Rosaledae año 3.786.130 euros. Para ello, en el pleno del mes de abril se aprobó una modificación presupuestaria con nuevos ingresos procedentes de remanentes de tesorería y de la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado de 2023 con los que se podrá hacer frente a ese compromiso.

El calendario para completar los 90,5 millones que debe afrontar es el siguiente: en 2026 aportará 9.610.945,38 euros; en 2027, 29.038.417,87 euros; en 2028, 28.638.951,02 euros; y en 2029, 19.508.404,03 euros.