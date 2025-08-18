El concierto tendrá lugar en la plaza de San Sebastián, en pleno casco histórico, y estará cargado de versiones de funk, soul y bossa nova. La banda alhaurina se presentó oficialmente el pasado mes de junio con un espectáculo en el Centro Cultural

El ciclo musical ‘De plaza en plaza’, que organiza el Área de Actividades en El Portón, dirigido por el edil Andrés García, se despedirá el próximo martes, 26 de agosto, con su último concierto, esta vez en la céntrica plaza de San Sebastián, a cargo del grupo alhaurino Soulful.

Una ocasión que, a buen seguro, volverá a llenar las terrazas de los negocios de hostelería de la zona. al igual que ya ha ocurrido en las tres citas anteriores, coincidiendo así con uno de los objetivos principales del ciclo, que no es otro que fomentar la hostelería local en días entre semana, favorecer la economía circular del municipio y dar a conocer a los valores emergentes en la música de la provincia.

Precisamente será un grupo nuevo, originario de Alhaurín de la Torre, el que ponga la música a la noche. Se trata de Soulful que ya el pasado mes de junio se presentó ante los alhaurinos con un concierto en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

El trío está compuesto por Iris Vicente como solista, Reimon GA de teclista y Sebastián García Vega a la guitarra deleitará con interpretaciones de conocidos temas de Amy Winehouse, los grupos Leeloo Music y Summervibes y otras versiones inesperadas de funk, soul, jazz y bossa nova, entre otros géneros.

La cantante, Iris Vicente, cuenta con una amplia experiencia en distintas formaciones y destaca por su magnífica voz y excelenes cualidades interpretativas.

Reimon GA es promotor de eventos, técnico de sonido e integrante de formaciones como ‘Velosolex’, ‘Pick Up’, ‘Rsol’ o ‘Habbibi’, con más de 35 años de trayectoria en el sector, mientras que Sebastián García Vega tiene una dilatada experiencia en el panorama musical malagueño con multitud de colaboraciones e integrante de grupos con mucha solera en la provincia, además de participar en numerosos programas de producción, especialmente en el mundo del jazz.

Con el recital del día 26 se habrán cumplido las cuatro fechas previstas para este verano de 2025 aunque, como destacó el concejal responsable del mismo, Andrés García, durante el último concierto ofrecido, no se descarta que en el mes de septiembre se programe algunao más debido a la alta demanda del público.