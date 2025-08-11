El centro asumirá, como cada año por estas fechas, las necesidades asistenciales del recinto ferial Cortijo de Torres

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria reforzará un año más y durante la semana de Feria 2025 la vigilancia de seguridad para el control de accesos y tránsito, en concreto, en el servicio de Urgencias, que estos días asume- como cada año por estas fechas, -la cobertura sanitaria de este evento multitudinario como centro de referencia del Cortijo de Torres, recinto donde se encuentra ubicado el real de la Feria de Málaga.

Asimismo, el objetivo de esta medida por parte de la dirección gerencia del centro, en coordinación con la dirección económica de gestión y de servicios generales, y de la empresa de seguridad EULEN; es aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, y eventos relacionados con la semana festiva.

Además, se verán reforzados los controles para los equipos de vigilantes y celadores en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico desde las 19:00h de la tarde hasta las 7:00h de la mañana desde el primer día de comienzo de la feria hasta el último, ambos inclusive. Garantizar las condiciones de seguridad tanto de profesionales como de usuarios es el objetivo principal de esta medida.

Por otro lado, cabe resaltar que también se verá reforzada la limpieza en el área de Urgencias durante esta semana de la Feria de Málaga.

Por su parte, la Dirección del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, centro de referencia para la atención sanitaria del recinto ferial del Cortijo de Torres, desea un año más a todos los malagueños y malagueñas, así como a quienes visitan nuestra ciudad, que disfruten de una Feria de Málaga 2025 alegre y segura, invitándoles a celebrarla con responsabilidad, moderación y respeto.