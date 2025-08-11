Alhaurín de la Torre ha sido escenario este lunes de un trágico suceso que ha costado la vida a un ciclista de 67 años. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió durante la mañana, movilizando de inmediato a los servicios sanitarios y a las fuerzas de seguridad.

A pesar de la rápida intervención de los recursos de emergencia desplazados hasta el lugar, nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre, que falleció en el mismo punto del incidente. Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso aunque todo apunta según fuentes del diario que haya podido ser una parada CardioRespiratoria lo que le provocara la caída y el terrible desenlace.

Este trágico episodio vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de los ciclistas en carretera y la importancia de extremar las precauciones tanto por parte de quienes practican este deporte como de los conductores si bien en este caso no ha habido vehículo implicado en ello.