Entre febrero y abril se emitirán cinco spots en Torrevisión y en redes sociales municipales para exponer el peligro de los ‘deepfakes’. En mayo comenzará otra iniciativa centrada en la ‘manosfera’ y, más adelante, una tercera relacionada con la salud mental

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige María del Carmen Molina, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha iniciado la primera de varias campañas audiovisuales de sensibilización social en varios ámbitos para abordar problemáticas actuales derivadas del uso de Internet y las redes sociales que pueden ser perjudiciales para las personas usuarias de las nuevas tecnologías, particularmente, mujeres y jóvenes.

La primera de ellas consta de cinco spots televisivos de menos de dos minutos de duración cada uno, que ya están siendo emitidos por Torrevisión Alhaurín de la Torre desde el pasado 2 de febrero y hasta finales de abril, de forma consecutiva. En ella se expone el peligro de los llamados ‘deepfakes’, un tipo de medio sintético que emplea imágenes, vídeos y audios editados o generados por Inteligencia Artificial y que pueden mostrar personas y situaciones reales o inexistentes.

Los ‘deepfakes’ han atraído una amplia atención por su uso potencial en la creación de material de abuso sexual infantil, videos pornográficos de celebridades, pornografía de venganza, noticias falsas, difamación, estafas, acoso y fraude, lo cual puede generar un daño irreparable a las personas que lo sufren, particularmente mujeres y población joven.

Los expertos llevan tiempo expresado su preocupación por el potencial de los ‘deepfakes’ para ser utilizados, además de para ciberacosar, para promover desinformación, discurso de odio e interferir en elecciones.

En la línea de su compromiso contra la violencia digital, que puede ser una forma adicional de violencia de género, y de proteger a nuestra ciudadanía en todos los entornos, esta campaña del Área de Igualdad pone de relieve los tipos de ‘deepfakes’ existentes, su consideración como delito tipificado, las formas de combatirlo y denunciarlo en el ámbito escolar, familiar, institucional, policial y judicial y las posibles secuelas que puedan dejar a las personas humilladas, difamadas o dañadas en su reputación.

Los cinco spots pueden seguirse también en las redes sociales municipales, van acompañados por el hashtag #stopdeepfakes y constituyen un recurso subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la participación de la Consejería de Igualdad, Inclusión Social, Familias y Juventud de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

A partir del mes de mayo, el Centro Municipal de Información a la Mujer iniciará otra campaña de parecida temática, centrada en la llamada ‘manosfera’, y otra específica dedicada a la salud mental de los y las jóvenes, que tiene mucho que ver con las consecuencias del uso y abuso de las TIC.