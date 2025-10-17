Se representará la función ‘Las habichuelas mágicas’, recomendada para público infantil hasta los 10 años. Será a partir de las 18.00 horas y las familias interesadas pueden ya reservar su plaza gratuita llamando al teléfono 952 416 774

‘Un cuento alh mes’, la actividad de cuentacuentos que lleva a cabo la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre, vuelve la semana que viene, concretamente el miércoles 22 de octubre. La propia Biblioteca ha informado de que desde este mismo viernes las personas interesadas pueden ya reservar su plaza gratuita para asistir a la función, prevista para las seis de la tarde.

En esta ocasión se representará ‘Las habichuelas mágicas’, una versión del clásico infantil a cargo nuevamente de la compañía Andén Mágico. Está recomendada para niños y niñas de hasta los 10 años de edad. Cabe recordar que esta actividad goza de una importante demanda entre las familias, por lo que se aconseja reservar la plaza porque suelen agotarse. El número de teléfono es el 952 416 774.

La Concejalía de Cultura, Biblioteca y Patrimonio Histórico que dirige Manuel López remarca la importancia de iniciativas como esta para promover entre los más jóvenes el gusto por la lectura, fomentar la imaginación y la creatividad y estimular la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la comprensión.