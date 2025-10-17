El Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General de Turismo y Hostelería, y el turoperador Europlayas continúan de gira promocional con la campaña ‘Aragón, el lugar para vivirlo todo’, que acaba de recalar en Málaga con un gran evento de presentación al que han asistido 130 invitados, entre agentes de viajes, prensa local y representantes del Gobierno aragonés.

La campaña tiene como objetivo dar a conocer entre las agencias de viajes del mercado nacional la inmensa riqueza de Aragón como destino experiencial. Con su rico patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza, etc., Aragón emerge como escenario de experiencias únicas y auténticas para cada uno de los visitantes que elige en sus escapadas descubrir Zaragoza, Huesca o Teruel.

Zaragoza, la capital, combina el atractivo de monumentos como la Basílica del Pilar y el Palacio de la Aljafería con un ambiente urbano vibrante, repleto de terrazas, mercados y museos que narran siglos de historia. En Huesca, los Pirineos delimitan un marco único de aventura y belleza, con cumbres nevadas, estaciones de esquí y joyas medievales como el castillo de Loarre o la catedral de Jaca. Por su parte, Teruel atesora el mudéjar más puro, Patrimonio de la Humanidad, y enamora a los visitantes con pueblos con encanto y tradición como Albarracín, considerado uno de los más bellos de España.

El evento arrancó con un workshop de la oferta turística del destino en el que participaron cerca de 20 expositores, entre empresas y proveedores aragoneses. A continuación, tuvo lugar una presentación institucional que puso en valor Aragón como esa “tierra de experiencias”, siempre acogedora con el visitante. Y, por último, se sirvió un cóctel, con guiño incluido a los productos y vinos de calidad aragoneses, amenizado con sorteos y premios para el público asistente. Los afortunados ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar en primera persona de diferentes experiencias de turismo en el destino.

En representación del Gobierno aragonés participó en este evento Jorge Moncada Iribarrren, director general de Turismo y Hostelería, que acudió acompañado por la delegación de entidades y organismos aragoneses; y por parte de Europlayas, Juan Barjau, subdirector general del turoperador.

Antes de Málaga, la campaña ‘Aragón, el lugar para vivirlo todo’, ha pasado por Madrid y Pamplona. La próxima semana, el 23 de octubre, se presentará también en Valencia.

El director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada Iribarren, declaró «Aragón con su acción en Málaga quiere poner en valor la riqueza patrimonial y natural de la comunidad, su oferta gastronómica y su capacidad para liderar un modelo de turismo sostenible y de calidad, todo ello determina el posicionamiento de Aragón como uno de los principales referentes del turismo de interior en España».

En palabras de Juan Barjau, subdirector general de Europlayas ““Aragón representa lo que muchas agencias buscan hoy en día: un destino cercano, auténtico y con propuestas de calidad, tanto para escapadas de fin de semana como para estancias más completas que permitan descubrir con calma todos sus encantos. Desde Europlayas creemos en un turismo más sostenible y conectado, por eso estamos apostando por nuevos productos como el Tren + Hotel, que facilitan una forma diferente y atractiva de explorar el territorio.”

SOBRE EUROPLAYAS

Europlayas es un consolidado turoperador mayorista 100% B2B, con más de 50 años de experiencia en el mercado, especializado en la comercialización turística a través de agencias de viajes. Una oferta de más de 120.000 hoteles, con paquetes vacacionales en destinos nacionales e internacionales, así como soluciones dinámicas que combinan vuelo, ferry o tren con alojamiento, parques temáticos y escapadas. Esta amplia gama de productos, una extensa red comercial y un servicio de atención personalizada convierten a Europlayas en un partner de valor que impulsa el negocio de las agencias.

Europlayas trasciende la intermediación turística posicionándose además como aliado estratégico en la promoción de destinos turísticos. En colaboración con Administraciones Públicas, oficinas de turismo y fundaciones, diseña y ejecuta campañas de marketing institucional dirigidas al canal profesional, maximizando el alcance de la promoción de destinos.