(Por Mariano Cabrero Bárcena) España es de los españoles de buena voluntad-que no de Ayuso-, y existen el 99% de políticos que son populistas. En Galicia hemos tenido, tenemos buenos ejemplos en alcaldías, diputaciones e incluso en la presidencia de la Xunta (excepción que hacemos del señor Rueda, que es prudente, reflexivo y dialogante).

Y es que estamos observando que desde el propio Gobierno central se ha dinamitado los puentes que permitían la reconciliación tras casi cuarenta años de guerra civil (nacionales o republicanos, republicanos o nacionales: ¡Qué más da!) y dictadura, y se profundiza ahora en una peligrosa dinámica que promueve la ‘división entre comunidades’ y exalta, principalmente lo que nos separa cuando debiera de promover lo que nos une.

Comprobamos también como un partido que se quedó a 55 diputados de la mayoría absoluta haya convertido la gobernabilidad en una especie de feria en la que se regatea cualquier concesión a cambio-única y exclusivamente- de retenerla Moncloa, pese a que su inquilino -Pedro Sánchez- es un rehén metido en una jaula de oro, incapaz-por activa y por pasiva- de aprobar unos Presupuestos desde hace unos tres años y medio.

Y es que el presidente del Ejecutivo español-señor Sánchez-se hizo con el poder mediante una moción de censura, apelando a la supuesta regeneración de la vida pública y que manifestó: “(…) hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando” (Pedro Sánchez, 26 de septiembre de 2018).

Vemos, por otra parte, que tiene imputados por asuntos obscuros a su esposa, su hermano, el ministro que fue su mano derecha y el fiscal general del Estado.

España es de los españoles se escandaliza ante el indulto a los responsables del mayor caso de corrupción política en la era democrática-los expedientes de José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros 17 cargos de la Junta de Andalucía socialista, que desviaron 679 millones de euros de los Ere-; que se les perdono, como si no hubiera pasado nada, a los promotores y protagonistas del más grave asalto entre la legalidad constitucional.

Y seguimos: la declaración unilateral de independencia de Cataluña, seguida de la…ridícula proclamación de una ‘República Catalana’ y de unos disturbios que asolaron la ciudad de Barcelona durante días. También hemos de mencionar…que se negocie en el extranjero con un fugado de la Justicia y no se le detenga cuando-como a Perico por su casa- cruza la frontera, como cualquier delincuente. Incompresible pero cierto…

España es de los españoles -que no de Ayuso-ve inconcebible que se pisotee un derecho básico como la propiedad privada y se aprueben leyes que permitan a los ‘ocupas’ permanecer en una vivienda que no es la suya (que obliga también a los propietarios a mantenerlos).

Que desde el propio Ejecutivo se cuestiones la presunción de inocencia, que se ponga en la picota a los empresarios, jueces y periodistas no afines, que se promueva trabajar menos horas (ineludiblemente estos buenos trabajadores van a cobrar menos euros) y que se oculte la deuda pública millonaria a la Comunidad Europea. No me quedan más cosas en el tintero. Gracias, mucha gracias.

La Coruña, 24 de febrero de 2026

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor