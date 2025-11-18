La empresa Grupo López Real Inversiones ha programado para la tarde el día anterior, el 27, un acto de inauguración con merienda y actividades infantiles a las 17.00 horas. Contará con un supermercado Lidl y otros establecimientos de las cadenas Rossman, Tedi y Tiendanimal

El próximo viernes 28 de noviembre está prevista la apertura del nuevo Parque Comercial Taralpe, en la zona oeste de Alhaurín de la Torre, que contará con un supermercado de la marca Lidl y otros tres negocios de las cadenas Rossman, Tedi y Tiendanimal. Así lo ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, que ha añadido que para el día anterior, el 27, se ha previsto un acto de inauguración enfocado a las familias y a los más pequeños, aunque las tiendas no abrirán sus puertas hasta el día siguiente.

Las obras de esta zona comercial, ubicada en la avenida Finca Taralpe, están prácticamente finalizadas y responden al proyecto presentado el año pasado por la promotora Grupo López Real Inversiones S. L. y autorizado por el Ayuntamiento. Además de los mencionados establecimientos, contará con más de 160 plazas de aparcamiento, la mayoría dotadas de parasoles y cinco de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El parque comercial está configurado en forma de L y suma un total de cuatro locales comerciales, el mayor de ellos de algo más de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 415 m2 respectivamente.

MERIENDA Y CASTILLOS HINCHABLES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El grupo López Real Inversiones ha previsto para la tarde del 27 de noviembre, jueves, un acto de inauguración al que asistirán los representantes de la propia promotora, las cadenas y del Ayuntamiento, quienes recorrerán las diferentes instalaciones. Será a las 17.00 de la tarde y podrán acudir también las familias para disfrutar de una merienda de chocolate con churros y castillos hinchables para los más pequeños. Eso sí, las tiendas no estarán abiertas al público hasta el día siguiente, viernes 28.

El equipo de gobierno liderado por Joaquín Villanova agradece la apuesta de esta promotora y de estas cadenas por Alhaurín de la Torre y subraya los beneficios que estas iniciativas traen para la revitalización de la economía local. Además, el alcalde ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento para respaldar cualquier tipo de proyecto comercial por su impacto favorable en la generación de empleo, abarcando tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, así como a nuevos emprendedores.