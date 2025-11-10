El Pleno del Ayuntamiento aprueba el expediente para sacar a concurso este contrato, con un presupuesto de licitación de 4,4 millones de euros y que será co-financiado por el Consistorio y la Junta de Andalucía conforme al convenio de colaboración firmado en 2023

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado el expediente de contratación para sacar a concurso el Servicio de Ayuda a Domicilio, tanto en lo que se refiere al plan concertado que se prestan desde los Servicios Sociales Comunitarios del municipio como a la prestación de la Ley de la Dependencia.

Se trata de un servicio que co-financian el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía conforme al convenio firmado en septiembre de 2023, y que ahora es necesario volver a licitar por haber transcurrido el plazo correspondiente. El concurso establecerá la subrogación obligatoria de los actuales trabajadores. El acuerdo plenario, que contó con el voto favorable de los grupos de PP y Vox y la abstención de los del PSOE y Con Andalucía, también dio luz verde a los pliegos de condiciones y demás documentos, que se publicarán en el perfil del contratante.

Además, se aprobó el correspondiente gasto conforme al presupuesto base de licitación: 4. 423.772,94 € (IVA incluido). La propuesta presentada por la Concejalía de Contratación disponía la apertura de procedimiento de adjudicación mediante un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, no dividido en lotes, con varios criterios de valoración y tramitación anticipada del gasto.

Precisamente el edil delegado de Contratación, Abel Perea, informó durante el Pleno de que se “priorizarán los criterios de calidad a la oferta económica”, de forma que dichos criterios supondrán aproximadamente el 70% de la puntuación, todo ello con el objetivo de prestar el mejor servicio posible a las personas en situación de dependencia.

Actualmente son unas 400 personas en Alhaurín de la Torre las que se benefician del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se gestiona desde la Concejalía de Asuntos Sociales y de la Familia e Igualdad que dirige María del Carmen Molina.