El Área de Servicios Operativos ha concluido la renovación de la zona y estanque de los patos y afronta el último tramo de instalación del vallado perimetral, que destaca por su colorido muro estilo ‘Gaudí’. También se ha reformado y ampliado la zona de camerinos junto al escenario para las actuaciones y eventos y está pendiente la colocación de un gran toldo.

El Parque Municipal del Mirador de Bellavista, también conocido como Parque de los Patos y considerada una zona verde histórica, al ser el primero diseñado y construido en el municipio, ya luce sus mejores galas a pocas horas del comienzo de la Verbena Popular de los Años 60. El Área de Servicios Operativos, encargado del importante proceso de mejora y acondicionamiento del recinto desde hace varios meses, presenta grandes cambios y una imagen muy renovada, además del acondicionamiento integral de la zona y estanque de los patos, que ya presenta mejores condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad, tanto para las aves como para los usuarios.

Igualmente, se afronta el último tramo de la construcción de un perímetro vallado para poder cerrar el espacio por las noches, como medida de seguridad y preservación del entorno contra el vandalismo, con idea de tener regulado un horario de uso y compaginar su uso y disfrute con el descanso de los vecinos de la zona. Por último, se está a la espera de colocar un gran toldo junto a la laguna y se está llevando a cabo la supresión de la cascada artificial, por razones de seguridad y para evitar innecesarias fugas de agua, en estos momentos de sequía -si bien funciona con un circuito que permite su circulación-.

El alcalde, Joaquín Villanova, de visita ayer por el entorno, calificó de “excelente y magnífico” el trabajo desarrollado por los operarios del Área que dirige Rodrigo Jiménez, que incluye además el original diseño de las nuevas casetas de los ánades por parte del carpintero y el rotulista de este departamento municipal.

En las últimas semanas, el equipo de trabajadores ha construido y montado esas originales estructuras para destinarlas al refugio y descanso de los patos, con vistas al invierno. La concejalía está además ha tramitado todos los pasos para cumplir con toda la normativa en materia sanitaria y de bienestar animal, lo que ha motivado en buena parte todas estas obras de mejora, reforma y transformación del parque y de la fuente y zona de agua. Las casetas cuentan además con un pequeño puente para el paso de los animales y un diseño colorido, acorde con el que cuentan el nuevo templete, el muro y el escenario, de estilo ‘Gaudí’.

Para su elaboración se han utilizado tableros fenólicos, un material de mayor durabilidad y resistencia que las maderas tradicionales. También se ha renovado el sistema de depuración del estanque, que se limpia con frecuencia, se ha instalado un área de comedero y un sistema de drenaje rápido para cuando los operarios baldeen y limpien los restos de excrementos.

HISTÓRICO DE OBRAS DEL PARQUE

Los primeros trabajos que finalizaron fueron los de construcción de un templete junto al estanque, actuación que completó con la colocación de una escultura dedicada a los patos, realizada en bronce. Esta remodelación incluyó asimismo la instalación de una depuradora y una serie de trabajos de refuerzo y renovación del estanque, la fuente y el circuito de agua, con una doble finalidad: evitar las filtraciones y las pérdidas de agua y, principalmente, garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias buscando evitar problemas de salud provocado por posibles infecciones en una zona que está anexa al área de juegos del parque y, por tanto, frecuentada por niños y familias.

El templete construido sigue la estética Gaudí, presente también por ejemplo en el escenario del propio parque.

El vallado, se extiende desde la entrada al recinto por el parque de juegos hasta la zona alta de Mirador de Bellavista. Ahora se encuentra en su tramo final en dirección plaza de San Sebastián.

Otra de las mejoras que se realizaron fue la ampliación y modernización de la zona de camerinos del escenario que ha cambiado radicalmente su imagen y equipamiento. Así, se añadió a la construcción ya existente el pequeño área que usaban los jardineros del Parque para guardar sus herramientas y se amplió notablemente el camerino que ahora, también, cuenta con dos baños (uno masculino y otro femenino), un salón de estar y un espacio más amplio y cómodo para los artistas y grupos musicales que hacen uso del escenario en los distintos eventos que se programan en este lugar a lo largo del año.

Con estas medidas promovidas por el Consistorio se moderniza este pulmón verde del centro histórico del municipio, estrenado en 1986, y se adapta a las nuevas normativas y necesidades que van surgiendo en los últimos tiempos.

