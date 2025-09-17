El periodo voluntario finalizaba en principio el día 16 de septiembre pero se ha extendido hasta el 30 de este mismo mes después de que se hayan detectado algunos errores informáticos que han afectado a varios municipios de la provincia

El Patronato de Recaudación Provincial ha ampliado el plazo del período voluntario de pago hasta el próximo martes, 30 de septiembre, de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva correspondiente al ejercicio 2025 y que finalizaba el 16 de septiembre. Esta ampliación afecta a los siguientes tributos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana , rústica y de características especiales; tasas municipales con devengo o período de cobro anual, semestral o trimestral; y otros tributos de cobro periódico.

Desde el propio Patronato de Recaudación Provincial y el Ayuntamiento se recomienda que todos los ciudadanos que tengan domiciliados sus pagos y fraccionamientos revisen si se les ha cobrado y, en caso contrario, ponerse en contacto con el Patronato para hacerlo saber ya que se han detectado algunos casos en varios municipios de la provincia por un error informático que lo había impedido.