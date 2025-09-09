El evento, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar el sábado 11 de octubre desde las 17.00 y lleva por título ‘Todos contra Todos’: un duelo de Dj’s como homenaje a los pubs y discotecas de la época. Habrá barras y ludoteca gratuita para los más pequeños

La movida de los 80 y los 90 revivirá en Alhaurín de la Torre el próximo 11 de octubre. ‘Todos contra Todos’ es el título de la cita que ha presentado el Área de Grandes Eventos del Ayuntamiento y que tendrá lugar ese sábado en la emblemática Finca Municipal El Portón, con entrada libre hasta completar aforo.

Se trata de un homenaje a los pubs y discotecas de la época como El Cordero, Los Palacios o El Garito, locales muy frecuentados por la juventud de esos años, en un evento que tendrá el formato de gran fiesta y duelo de Dj’s locales. En la presentación estuvieron el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal del área, Andrés García; el equipo de El Portón y algunos de los protagonistas de ese día.

El objetivo es recordar aquellos años y pasar una tarde agradable que comenzará a las 17.00 horas y para la que habrá también barra con comida y bebida, exposición de fotos, música de la época y muchas sorpresas. Para facilitar la conciliación familiar los asistentes podrán dejar a sus hijos en una ludoteca gratuita en el mismo recinto.

El evento estará presentado por Andy Seven y en el duelo musical participarán Dj Dani Gabana, Dj Rocha, Dj Paco Carrera, Dj Miki y Dj Paco Luque. Además habrá una actuación especial de Dj Chani.

El concejal responsable de El Portón ha asegurado que se trata de una iniciativa que había sido solicitada por numerosos vecinos como una manera de “extender” el programa de la Verbena Popular de los 60 y 70 y abarcar épocas y generariones posteriores. “Todo el mundo que vivió aquellos años lo recuerda con mucha nostalgia y cariño”, ha asegurado.

La organización ha hecho un llamamiento para que todas aquellas personas que cuenten con fotografías de las noches y fiestas en las discotecas y bares de entonces las aporten para decorar y ambientar la cita. Para ello, pueden escribir un correo electrónico a las direcciones porton@alhaurindelatorre.es o participacionciudadana@alhaurindelatorre.es.