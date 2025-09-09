La verbena se celebrará del 12 al 14 de septiembre y la asociación de vecinos ha preparado un programa que incluye música en directo, grupos de baile, juegos y talleres para los más pequeños. Hoffman actuará el viernes a partir de las 23.00 horas

La urbanización Retamar, una de las de mayor extensión del municipio y que cuenta con más vecinos, celebra el próximo fin de semana del 12 al 14 de septiembre su tradicional verbena con la que se cierra el ciclo de fiestas populares en barriadas y urbanizaciones de la localidad que comenzaron en el mes de abril en Viñagrande con los festejos en honor a San Francisco de Paula.

La verbena va a tener lugar en la zona ajardinada de la Avenida del Mar, junto al Centro Social de la urbanización, y está organizada por la propia Asociación de Vecinos que preside Jesús Díaz con la colaboración del Ayuntamiento y algunas empresas locales.

El programa de actos se inicia el viernes 12 por la mañana con un concurso de petanca con tripletes, parchís y dominó. Por la noche se abren oficialmente las celebraciones con la apertura de la caseta a las nueve de la noche y las actuaciones del Grupo de Baile de Raquel Arias, un clásico en estas celebraciones, y del artista y divo de la canción Hoffman que presentará su último show. Además, esa noche también se elige a la Reina Mayor.

El sábado 13, a las doce del mediodía se celebra una divertida fiesta de la espuma para todos y por la noche será el turno del pregón de las fiestas a cargo de Sandra Chaves a las diez de la noche seguido de las actuaciones de la Escuela de Baile ‘Mar de Rosas’ y del dúo formado por Lourdes Millán y Fernando. Tanto la noche del viernes como la del sábado un DJ pondrá el cierre con música de los 70 y 80 para poner a bailar a todos.

El domingo 14 los festejos se centran en el mediodía con juegos populares, talleres de pintacaras y la presencia de Piticlín para los más pequeños desde las doce, la degustación de una gran paella popular y, como colofón, un Bingo gratuito y la entrega de trofeos a los ganadores de los distintos torneos organizados durante los tres días.

Desde la asociación de vecinos invitan a participar a todos los eventos programados tanto a los vecinos de Retamar como a todo aquel que quiera pasar un rato de diversión y convivencia con ellos en uno de los momentos más esperados del año para los residentes en la urbanización.