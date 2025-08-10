La Finca Municipal El Portón se convirtió este sábado en un auténtico escenario de fiesta y música andaluza gracias al concierto ofrecido por El Duende Callejero y Nolasco, dos referentes de la rumba, el flamenco y el pop en la región. El evento, enmarcado en el Ciclo Estivalh y organizado por el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, que dirige el concejal Andrés García, reunió a decenas de aficionados que disfrutaron de una velada marcada por el ritmo, el buen ambiente y el espíritu veraniego.

La noche comenzó con la actuación de Nolasco, artista sevillano con más de dos décadas de trayectoria musical y estrechamente vinculado a Alhaurín de la Torre, donde ha actuado en varias ocasiones, entre ellas el festival Callejea. Actualmente trabaja en su noveno disco, Henko, previsto para este otoño, y en mayo presentó su sencillo Olor a romero y rumba. En su paso por El Portón, el cantante mostró su versatilidad artística, incorporando en los últimos años influencias del folk y la electrónica a su característico estilo de flamenco, rumba y pop.

El turno final fue para El Duende Callejero, formación cordobesa originaria de El Carpio e integrada por Aaron y Ángel como vocalistas, Félix al cajón y Rafa a la guitarra. Fundado en 2016, el grupo inició su andadura actuando en calles, verbenas y fiestas populares, logrando proyección nacional tras su participación en el programa Factor X en 2017 con temas como Barre las penas o Un perro nuevo. En 2020 publicaron su primer álbum, Nuestra manera de hablar, y en 2023 lanzaron su segundo trabajo, Viento del Sur. Actualmente recorren España con su gira Vamos a quemar el mundo, que también ha recalado en Alhaurín de la Torre.

La cita se desarrolló en un ambiente festivo, con servicio de barra de comida y bebida, y confirmó la fuerza del Ciclo Estivalh como espacio para disfrutar de la música en vivo en un entorno único.