La segunda edición del Hallyu Fest resulta todo un éxito de participación y organización, con numerosos polos de atracción

Los amantes del K-Pop han tomado este sábado la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre para celebrar la segunda edición de Hallyu Fest. Se trata de un encuentro en torno a este género coreano de música y baile y de homenaje a la cultura popular asiática en general que coincide con la conmemoración del día del K-Pop a nivel mundial.

La cita, de entrada libre y gratuita, ha sido organizada por la asociación Hallyu en colaboración con el Área de Juventud y Eventos Go, y que ha contado con la presencia de la concejala de Juventud Iraya Villalba, junto a los representantes de la asociación a cargo del evento y el equipo del área.

A ella han acudido numerosos asistentes para disfrutar de actuaciones musicales, ‘stands’, sorteos y otras muchas actividades en torno a la cultura asiática en un ambiente distendido y participativo, entre las que ha destacado especialmente el campeonato de baile, donde se han repartido hasta 700 euros para los ganadores y ganadoras, grupos y solistas preseleccionados por vídeos o actuaciones, con un total de 38 participantes finales.

El Hallyu Fest de Alhaurín de la Torre se ha convertido además en el escenario de la última jornada de la liga que organiza esta asociación, cuyos participantes han elaborado una exhibición programada como parte del espectáculo. Así también, al margen del campeonato han actuado los grupos que forman parte del jurado y la joven cantante local Sonia, todo un talento emergente dentro de este estilo musical.

Tras el transcurso de la jornada intensiva, la asociación y la Concejalía de Juventud por medio de su edil Iraya Villalba han hecho entrega de diplomas y medallas a los tres primeros de cada categoría y ha repartido varias menciones especiales.

Entre los premiados:

– Primer puesto Grupal: Byeol

– Primer puesto Individual: Mdlackmin

– Segundo puesto Grupal: Blooming

– Segundo puesto Individual: Lilith

– Tercer puesto Grupal: Enchantix

– Tercer puesto Individual: Rosi

Además de ellos, han sido galardonadas las categorías Sub16 y de Liga:

– Primer puesto grupo Sub16: Off Beat

– Primer puesto Individual Sub16: Saita

– Segundo puesto Grupo Sub16: Mar y Kones

– Segundo puesto Individual Sub16: Nohi

– Tercer puesto Grupo Sub16: Karma

– Tercer puesto Individual Sub16: Lee

– Liga A: Leny

– Liga B: Holiwiiiiiiis

Menciones especiales:

– Canto: Carlii

– Coreo: Biki

– Dibujo: Marta

– Mejor Vestuario: Guillermo Conejo

– Mejor Puesta en Escena: Pepelu

– Medallas al Progreso: Alex Moreno y Alessandro

La organización ha abierto la participación a la práctica total de los géneros de la música asiática después de que en los últimos años se haya extendido el auge del K-Pop a otros países como Japón o Tailandia, siendo este, una abreviatura del llamado «Korean Pop», originado en Corea del Sur que combina estilos como el pop, hip hop, R&B y electrónica.

Así, más allá de la música, se ha convertido en un fenómeno cultural global, conocido por sus coreografías, videoclips espectaculares y grupos de fans apasionados en todo el mundo.

La concejala de Juventud Iraya Villalba ha destacado el talento y la gran participación de los jóvenes en un evento demandado por ellos, dentro de la programación del área para fomentar un ocio alternativo y saludable. Por su parte, Valeria Yankowych, presidenta de la asociación Hallyu, ha destacado el excelente nivel de los participantes, entusiasmados con la propuesta que prevé repetirse.