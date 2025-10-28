(PSOE) “Villanova y Moreno Bonilla nos han engañado una vez más”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha denunciado que las obras de desdoblamiento de la A-404 no han comenzado en verano tal y como prometió el alcalde del municipio, Joaquín Villanova. Márquez ha recordado que en su programa electoral de 2018, Juanma Moreno se comprometió a hacer el desdoblamiento de la A-404.

“En junio de 2021, Juanma Moreno anunció que el desdoblamiento sería una realidad antes de que terminara la legislatura en 2022. En 2023, Villanova dijo que había presupuesto de la Junta de Andalucía para hacer la carretera en 2024, y en 2024 Villanova nos dijo que las obras empezarían en verano de 2025”, ha relatado. “El verano ha pasado, los años han pasado, y los atascos siguen. Villanova y Moreno Bonilla nos han engañado una vez más”, ha asegurado.

“¿Es calidad de vida tener que levantarse una hora y media antes para ir a trabajar? ¿Es calidad de vida tener que levantarse y pensar qué ruta coger para no pillar atascos? Si eres uno de los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre que pilla atascos a diario, tengo una mala noticia para ti: el PP nos está engañando”, ha afirmado. Por ello, ha animado a la ciudadanía alhaurina a “movilizarnos para exigir lo que es nuestro”, para que “vean que el pueblo de Alhaurín de la Torre no se calla”.