La obra del escritor y empleado de los Servicios Operativos es la segunda parte del título anterior, presentado en 2022 y recoge un total de 55 relatos inspirados en películas clásicas. Cuenta con ilustraciones de la dibujante Susana Heredia. El acto tendrá lugar en el Templete de la Finca El Portón

El escritor y empleado de los Servicios Operativos Municipales, José Carlos Villalba, presentará su nuevo libro este próximo viernes, 31 de octubre, a las siete de la tarde, en el Templete de la Finca Municipal El Portón. La entrada será totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo. La obra, que constituye la sexta de este autor, lleva por título ‘Olvidados sueños de cine’ y representa una segunda parte y continuación del anterior, que publicó en 2022, al contar con una estructura similar y un título casi idéntico. Está compuesta por 55 relatos que tienen como punto de partida una película clásica y todos ellos tienen un vínculo con Alhaurín de la Torre. Los hay de muy diversos tipos: amor, humor, thriller, terror, eróticos, críticas social y algunos incalificables.

La obra suma un total de 238 páginas y ha sido editado por el Área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige Manuel López. Cada relato está ilustrado por la dibujante Susana Heredia, que acompañará al autor en la presentación del viernes.

Los asistentes podrán contar con un ejemplar gratuito, que será firmado por Villalba al término del evento.

Los cinco libros anteriores de este escritor son: ‘Antonio Villalba, mi padre’; ‘Aquellos años de baloncesto: 1996–2003’; ‘Francisco Gutiérrez Lorca, Pacoli’, ‘La historia inacabada’, y ‘Sueños de cine’.