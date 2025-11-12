(PSOE Alhaurín de la Torre) David Márquez: “Alhaurín de la Torre tiene uno de los ratios más bajos de policías locales por habitante de la provincia de Málaga”



El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha propuesto que el municipio aumente su plantilla de Policía Local para equipararse a localidades de similar población en la provincia de Málaga.

“Alhaurín de la Torre es uno de los municipios con menor número de policías por habitante de toda la provincia. Municipios de nuestro entorno tienen más del doble de agentes”, ha señalado Márquez.

Con 45.000 habitantes, Alhaurín de la Torre cuenta únicamente con 30 agentes de Policía Local, una cifra muy inferior a la de otros municipios similares: Rincón de la Victoria (51.000 habitantes) tiene 70 agentes, Antequera (41.000 habitantes) cuenta con 55, y Ronda (33.000 habitantes) también con 70.

“¿Eso en qué se traduce? Pues en mayor inseguridad en nuestras calles, tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones y en las barriadas históricas de Alhaurín de la Torre”, ha subrayado el portavoz socialista.

Márquez ha recordado que el alcalde, Joaquín Villanova, “ha anunciado a bombo y platillo la incorporación de 12 nuevos policías locales”, pero ha advertido que “entre jubilaciones y traslados, la plantilla seguirá siendo insuficiente”.

“Este viernes llevamos una moción de urgencia al pleno para hablar de la seguridad de nuestro pueblo, un asunto que preocupa a todos y todas y que debe ser una prioridad para este Ayuntamiento”, ha concluido Márquez.