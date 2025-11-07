(PSOE) Los socialistas aseguran que el presupuesto municipal para el próximo año no da respuesta a los problemas de los alhaurinos y alhaurinas



El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha propuesto hoy la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Márquez ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya “vuelto a privatizar este servicio” y ha planteado “un cambio para atender mejor a nuestros mayores y personas dependientes”.

“Ese dinero que se le da a una empresa por gestionar un contrato sin aportar nada, revertiría en más personas contratadas, en personas mejor pagadas. No hay que olvidar que al final son 109 personas de Alhaurín de la Torre, sobre todo mujeres, quienes prestan este servicio y que podrían estar en una situación laboral mucho mejor. Con lo cual, mejores sueldos, más personas y, por supuesto, mejor atención a nuestros mayores y personas dependientes”, ha expuesto.

Presupuesto municipal

Por otro lado, hoy se ha celebrado el pleno extraordinario de presupuesto en el ayuntamiento alhaurino. Márquez ha asegurado “que no es el presupuesto que nos merecemos”. “No es el presupuesto que hará que Alhaurín de la Torre mejore en movilidad, vivienda, empleo o en ocio para jóvenes”, ha dicho. Asimismo, ha señalado que a pesar de la subida presupuestaria “no hay ningún proyecto nuevo, no hay ninguna mejora de los servicios”. “Son los proyectos de siempre que no se ejecutan y partidas tan necesarias como vivienda, en un pueblo donde creo que somos junto a Málaga capital el que mayor problema de vivienda tiene, son inexistentes”, ha lamentado.