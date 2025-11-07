Villanova y el equipo del Área de Comercio, que dirige María del Mar Martínez, destacan la elevada creatividad y compromiso de los bares y restaurantes en esta tercera edición de la campaña, denominada ‘Aquí hay tomate’, que concluye el domingo

El alcalde, acompañado por la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha visitado este viernes un selección de establecimientos participantes en la Ruta de la Tapa ‘Aquí hay Tomate’, cita gastronómica que se desarrollará hasta el próximo domingo.

Durante el recorrido, las autoridades municipales han podido conocer de primera mano las propuestas culinarias de los bares y restaurantes locales, que un año más demuestran su creatividad y compromiso con la promoción de la gastronomía del municipio.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha destacado “el esfuerzo de los hosteleros por ofrecer productos de calidad y por contribuir a dinamizar la vida social y económica del municipio”, y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar al comercio y la restauración local, atraer visitantes y fortalecer la identidad gastronómica de Alhaurín de la Torre.

La Ruta de la Tapa cuenta con la participación de una veintena de establecimientos, que ofrecerán al público una amplia variedad de tapas a precios populares. El tomate ha sido el elemento central escogido para esta tercera edición. Además, los asistentes podrán votar por sus creaciones favoritas a través del tapaporte y optar a distintos obsequios.

Estos regalos podrán recogerlos del 10 al 14 de noviembre en la Casa de la Juventud en su horario habitual de apertura, de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. Sin embargo, los obsequios estarán disponible únicamente hasta fin de existencias, por lo que se aconseja acudir lo antes posible a recogerlos para no quedarse sin ellos.

La actividad se enmarca dentro del programa de promoción comercial impulsado por el Ayuntamiento, con el objetivo de poner en valor los productos locales y fomentar el consumo en los negocios de proximidad.

Toda la información de los establecimientos participantes y las bases del concurso figuran en el código QR de los tapaportes y en las redes sociales de Comercio.