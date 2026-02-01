(PSOE Málaga) Los socialistas reclaman al equipo de gobierno del Partido Popular el “arreglo y reasfaltado urgente” de toda la vía, en lugar del “parcheo diario” que está provocando numerosos accidentes

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el “grave deterioro” del asfaltado de la MA-21, antigua carretera N-340, a su paso por el entorno del aeropuerto y Churriana, un tramo estratégico de acceso a la ciudad que presenta baches, grietas y deformaciones cada vez más profundas. “La situación ha llegado a tal extremo que la Policía Local se ha visto obligada a cortar uno de los viales por motivos de seguridad, un hecho que evidencia hasta qué punto el mal estado de la carretera está poniendo en peligro a los usuarios”, ha advertido Jorge Quero, responsable de Movilidad en el grupo socialista.

No se trata de una incidencia puntual, sino de “la consecuencia directa de la falta de actuaciones continuadas de mantenimiento”, lo que está generando un “riesgo severo” para conductores y, especialmente, para motociclistas. Quero ha señalado que se trata de “una vía que soporta un elevado volumen de tráfico diario. No podemos esperar a que el Ayuntamiento se decida a ejecutar su plan de asfaltado, mientras la calzada se degrada a un ritmo mucho más rápido que las actuaciones municipales”.

Por su parte, el responsable del distrito Churriana en el grupo socialista, Salvador Trujillo, ha explicado que el peor tramo se encuentra debajo del puente que une La Loma de San Julián con el aeropuerto, en ambos sentidos. “Esa zona es especialmente peligrosa por la falta de iluminación, que no deja ver los numerosos baches y grietas”, ha asegurado tras haberlo vivido en primera persona con su vehículo. “Los usuarios llevan alertando de esta situación desde noviembre de 2023 y hasta ahora lo único que ha hecho el Partido Popular ha sido parchear, mientras se posponen soluciones reales que garanticen la seguridad vial”.

Trujillo ha asegurado que los accidentes en la MA-21 desde Torremolinos hasta La Azucarera se suceden “de forma continuada”, al tratarse de “una carretera fundamental” para los malagueños y para el aeropuerto. Además, el mal estado del asfaltado no solo afecta a la seguridad vial, sino que está provocando daños materiales en numerosos vehículos con reventones de neumáticos, desperfectos en llantas, suspensiones y bajos, como consecuencia de “baches profundos y deformaciones del firme que aparecen sin señalización suficiente. “No podemos esperar ni un minuto más, le exigimos al equipo de gobierno el arreglo y reasfaltado urgente de toda la vía”, ha concluido.