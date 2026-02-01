La iglesia de San Sebastián ha sido escenario otro año más del arranque de las celebraciones que culminan este lunes, 2 de febrero, con la presentación de los nacidos el año pasado y la posterior procesión y hoguera. Habrá también merienda con chocolate y masa frita en la plaza Concejal José González Velasco

Este domingo se celebró la tradicional ofrenda de roscas de pan a la Virgen de la Candelaria, un emotivo acto que volvió a reunir a numerosos vecinos y colectivos del municipio en una jornada marcada por la devoción, la convivencia y la participación ciudadana.

A la cita asistieron representantes de distintas asociaciones locales, así como numerosos vecinos a título individual que no quisieron faltar a esta arraigada tradición. Entre las autoridades presentes se encontraba el concejal del Mayor, Miguel Pacheco, quien quiso acompañar y compartir este significativo momento con los asistentes.

La programación continuará mañana lunes, 2 de febrero, con una completa agenda de actos. A partir de las cinco de la tarde, en la Parroquia, tendrá lugar la presentación de los niños nacidos durante el pasado año.

Posteriormente se realizará la bendición de las roscas de pan y, seguidamente, dará comienzo la procesión de la Virgen de la Candelaria, que pondrá el broche final a una de las celebraciones más esperadas y queridas por el municipio.