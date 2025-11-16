El tradicional encuentro que organiza la asociación local Raíces y Horizonte con la colaboración del Ayuntamiento ha reunido a cinco agrupaciones en el Centro Cultural, que han protagonizado un gran espectáculo de villancicos y bailes

Alhaurín de la Torre volvió a llenarse de espíritu navideño el pasado sábado con la celebración del tradicional Retablo Navideño, organizado por la Asociación Folclórica y Cultural Raíces y Horizonte. El evento, que tuvo lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, reunió a numeroso público en una tarde repleta de música, baile y tradición. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, también acudieron a la cita.

La gala, que contó con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, así como con el apoyo de la Federación Malagueña de Peñas y la Federación Malagueña de Folclore así como la presentación del acto por parte de Mercedes López, se consolidó un año más como uno de los encuentros más esperados del calendario prenavideño alhaurino.

En esta edición participaron cuatro agrupaciones que ofrecieron un variado repertorio para el disfrute del público asistente. Sobre el escenario actuaron el grupo de Baile Ciudad de Marbella, dirigido por Karina Parra; el coro de villancicos Tierra Mía, procedente de Villanueva de Algaidas; la Asociación Cultural Solera; el grupo Los del Patio y los propios integrantes de Raíces y Horizonte.

Durante la velada, los asistentes realizaron un recorrido por los sonidos, danzas y costumbres más arraigados de la Navidad andaluza. Los villancicos tradicionales se entrelazaron con coreografías llenas de emoción. Desde el Área de Cultura mostraron la satisfacción por la gran acogida del evento y se destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones locales.

El público despidió la gala entre ovaciones y felicitaciones a todos los participantes, en una noche que volvió a confirmar que el Retablo Navideño es ya una cita imprescindible en el calendario cultural de Alhaurín de la Torre.