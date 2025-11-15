Dos turismos han colisionado en casco urbano

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado esta tarde en término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en la calle Campanario de Retamar sobre las 17.45 horas de hoy. El Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre, del que no ha trascendido edad, como consecuencia del accidente.