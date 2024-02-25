Del 28 de febrero al 23 de marzo, artistas nacionales e internacionales del género pasarán por el MVA y por los municipios de Cártama, Archidona, Alhaurín el Grande y Fuengirola

El Seminario Internacional de Jazz, que comenzó celebrándose en Alhaurín de la Torre, se trasladó el año pasado a Cártama, donde repetirá este año con 120 alumnos procedentes de todo el mundo

Manuel López Mestanza ha destacado que “tanto el festival como el seminario sirven como nexo de unión entre artistas de distintos países, con el jazz y la provincia como denominador común”

La Diputación de Málaga celebra su VIII Festival de Jazz MVA, un evento estrechamente ligado al Seminario Internacional de Jazz, que este 2024 cumple 20 años.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha recordado que el Seminario Internacional de Jazz es único en Andalucía y el más longevo de España, y ha recibido a más de 2.000 estudiantes de toda España, Europa, América y Asia que acuden para participar en clases magistrales y jam sessions con profesores internacionales de renombre. Además, también asisten a los conciertos del Festival de Jazz MVA.

Es ampliamente reconocido a nivel mundial y sirve como punto de encuentro para profesionales, estudiantes y amantes de la música, que se dan cita cada año durante la semana blanca en Málaga. Aunque nació en Alhaurín de la Torre, el año pasado trasladó su sede a Cártama, donde repetirá este año.

En estrecha colaboración con este seminario, la Diputación celebra el Festival de Jazz MVA, que lleva a artistas locales, nacionales e internacionales tanto al Centro Cultural María Victoria Atencia como a diversos municipios de la provincia.

Este año, el Seminario Internacional de Jazz se celebra del 29 de febrero al 3 de marzo en el Centro de Formación Francisco Romero, sede de la Escuela Municipal de Música de Cártama.

Por su parte, el Festival de Jazz MVA se extiende desde el 28 de febrero al 23 de marzo en el Centro Cultural María Victoria Atencia y en los municipios de Cártama, Archidona, Alhaurín el Grande y Fuengirola.

Las entradas de los conciertos en el MVA serán gratuitas y se podrán adquirir desde las 10.00 horas de este lunes, 26 de febrero, a través de mientrada.net. En la provincia, la entrada será libre hasta completar aforo.

Programación

MVA

Doug Weiss & Pasquale Grasso Trio. El 28 de febrero a las 20.30 horas en el MVA

Doug Weiss & Pasquale Grasso Trio son Doug Weiss (contrabajo), Pasquale Grasso (guitarra) y Miguel Benito (batería).

Doug Weiss nació en Chicago y creció musicalmente en la ciudad de Nueva York. A lo largo de 30 años de carrera, ha apoyado las actuaciones de Al Foster, Eddie Henderson, George Coleman, Lee Konitz, Clifford Jordan, Harold Mabern, Eric Alexander, The Birdland Big Band, David DeJesus, Chris Potter, Eli Degibri, Adam Birnbaum, Peter Bernstein, Brian Blade, Jorge Rossy, Kevin Hays, Mike Moreno, Timothy Hill, Fleurine, Paula West, Jeff Williams, Bill Stewart, Toshiko Akiyoshi, Lew Tabakin, Walt Weiskopf, Lizz Wright, Joe Williams y Pete Seeger.

Se conviertió en un educador activo y ha impartido talleres en todo el mundo. Fue profesor invitado de Contrabajo y Ensemble en el Jazz Institut Berlín durante el semestre de verano de 2019. Actualmente es profesor en SUNY Purchase College, The New School University y ZOOM.

Pasquale Grasso creció en Ariano Irpino, en la región de Campania, al sur de Italia . Sus padres eran amantes del jazz y la música clásica. Ha sido asistente de enseñanza de guitarra de Barry Harris y ha dirigido talleres en Italia, Suiza, Francia, España, Holanda y Eslovenia. En 2012 se mudó a Nueva York, y ese mismo año fue nombrado Embajador de Jazz para el Departamento de Estado de EE. UU. y realizó giras en nombre de la embajada en Europa , Kuwait, Lituania, Chipre y otros lugares.

En 2015 lanzó su álbum debut, ‘Reflejos de mí’, y ganó el Concurso Internacional de Guitarra de Jazz Wes Montgomery. En 2017 firmó con Sony Masterworks, con la que ha realizado distintas grabaciones.

Luigi Grasso & Gregory Hutchinson Quartet. El 29 de febrero a las 20.30 horas en el MVA

Luigi Grasso & Gregory Hutchinson Quartet son Luigi Grasso (saxo), Greg Hutchinson (batería), Camil Azcarazo (contrabajo) y Juan Galiardo (piano).

Luigi Grasso ha actuado desde los doce años en diferentes tipos de bandas, desde dúo hasta Big Band. En 1997 ganó el concurso internacional de jóvenes talentos ‘Bravo Bravissimo’, que lanzó su carrera profesional en el jazz y le permitió actuar en festivales, clubes, teatros y programas de televisión de toda Europa.

De 2010 a 2019 vivió en París, donde desarrolló su carrera solista y fue profesor en el conservatorio de dicha ciudad. En 2018 lanzó su primer álbum, ‘Invitation au Voyage’, y en 2019 se unió a la NDR Big Band en Alemania. En 2020 fundó el sello de jazz ‘LP3 45’ junto con Laurent Courthaliac, Yaron Herman y Peter Schnur.

Greg Hutchinson, baterista y productor nacido en Brooklyn en 1970, debutó con Red Rodney y ha sido baterista de Betty Carter, Joe Henderson, Roy Hargrove, Ray Brown, Oscar Peterson, Joshua Redman, Benny Green, Dr. Lonnie Smith, Christian McBride, Eric Reed, Johnny Griffin, Jimmy Smith o Lalo Schifrin, entre otros. Tomó clases en la Manhattan School of Music con Marvin ‘Smitty’ Smith y Kenny Washington. Fue musicalmente influenciado por el soul de los 70 y por Charlie Parker. Ha grabado infinidad de discos y ha realizado conciertos por todo el mundo.

David Hazeltine Quartet. El 1 de marzo a las 20.30 horas en el MVA

David Hazeltine Quartet son David Hazeltine (piano), Dee Jay Foster (contrabajo), Enrique Oliver (saxo) y Miguel Benito (batería).

David Hazeltine, nacido en Milwaukee, empezó a tocar en clubes cuando era un preadolescente. En 1992 se trasladó a Nueva York. Su estilo atrae a una amplia gama de gustos musicales. Su grupo cooperativo, One For All, en el que participa el tenor Eric Alexander, cuenta con 16 discos y ha sido aclamado por la crítica. Hazeltine cuenta con treinta y cinco discos grabados como líder y cientos más como acompañante en varios de los principales sellos del mundo.

Provincia

Vasil Hajigrudev Quartet. El 3 de marzo a las 17.00 horas en la Escuela Municipal de Música de Cártama

Vasil Hajigrudev Quartet son Vasil Hajigrudev (contrabajo), Juan María Villa (piano), Antonio Sánchez (saxo) y Ramón López (batería).

Vasil Hajigrudev comenzó a cantar en coros infantiles en 1996 en Stara Zagora (Bulgaria). En 2002 estudió guitarra clásica en Sofía con Tinko Todorov. Su interés por la música le llevó a formar varias bandas de hardcore y punk y a realizar giras por los Balcanes. En 2008 obtuvo el primer lugar con bajo en el NMA ‘Prof. Pancho Vladigerov’. Después de dos años, dejó sus estudios para ir a Groningen (Países Bajos), al Conservatorio Príncipe Claus, para estudiar contrabajo de jazz con músicos de jazz estadounidenses como Don Braden, David Berkman, Robin Eubanks, Alex Sipiagin y Michael Moore. Su interés por la improvisación libre y la escena holandesa de improvisación libre la desarrolló con nombres como Michael Moore, Misha Mengelberg, Han Bennink, Wilbert de Jode y otros. En 2014, se fue a Berlín y desarrolló su trayectoria profesional durante un tiempo realizando conciertos. En 2017 la vida le lleva de nuevo a Sofía. Allí creó la fundación ‘To Be’, participó y organizó numerosos proyectos de financiación europeos y nacionales, incluido el Programa Plovdiv – Capital Europea de la Cultura, con el festival Hillock Carnaval, el Programa MOST para la conexión entre los Balcanes, Europa Creativa, NFK o Musicautor.

Dan Ben Lior & Alejandro Escalera Trío. El 8 de marzo a las 18.00 horas en el Teatro José Luis Miranda de Archidona

Dan Ben Lior & Alejandro Escalera Trío son Dan Ben Lior (guitarra), Juan Manuel Lucas (percusión) y Alejandro Escalera (flauta travesera).

Dan Ben Lior, guitarrista y compositor israelí, ha participado en algunos de los principales festivales de Israel, como el Red Sea Jazz Festival o el Sinematek Tel Aviv Jazz Festival. En la actualidad se encuentra en el punto de encuentro del jazz y el flamenco. En España ha colaborado por Diego ‘El Cigala’, con quien ha realizado giras por todo el mundo durante tres años.

Ha grabado dos álbumes de su música original y ha producido shows en vivo y grabaciones de estudio para numerosos artistas, y ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como Carnegie Hall de Nueva York, Hollywood Bowl, Teatro Nacional de Ciudad de México, SF Jazz Center San Francisco, Walt Disney Concert Hall Los Ángeles, Teatro Nacional Rubén Darío Managua, Berklee, Performance Center, Teatro Ristori de Verona, Berliner Philharmonie, Circo Prize Madrid, Teatro Grec Barcelona o Palais Montcalm Quebec, entre otros.

El flautista Alejandro Escalera se desenvuelve en géneros como el jazz, el flamenco, la música brasileña o la música tradicional cubana, aunando frescura, templanza y sentimiento con un lenguaje propio y un sonido personal.

Super Heavy Sound. El 15 de marzo a las 20.00 horas en la Biblioteca Pública Municipal Ildefonso Marzo de Alhaurín el Grande

Super Heavy Sound es una banda malagueña que revive la esencia de la música de baile afroamericana de principios de los años 70. Además de batería, bajo, guitarra, teclados y voz, la banda se enriquece con una impresionante sección de metales, esencial para capturar el auténtico sabor del funk de los años 70, sumando un total de ocho músicos en escena. Su repertorio se divide en dos bloques principales: uno que destaca las influencias del funk de Nueva Orleans, con un especial guiño a la icónica banda The Meters; y otro que rinde homenaje al inigualable James Brown, uno de los pilares fundamentales de la música del siglo XX y padre del estilo funk.

Super Heavy Sound son Nando Hidalgo (voz), Kini Cañete (guitarra), Mario Sánchez (teclado), Miguel Romero (bajo), Alejandro Parrado (batería), Stefano Tomaselli (saxo tenor), Demian Arroyo (saxo alto) y Nacho Muñoz (trompeta).

Inoidel Jazz Latin Group. El 23 de marzo a las 20.30 horas en el Palacio de la Paz de Fuengirola

Inoidel Jazz Latin Group son Inoidel González (saxo tenor), Raquel Pelayo (voz), Juan Galiardo (piano), José Polaco (batería), Rafael Sibajas (contrabajo) y Pablo García (saxo).

Inoidel González se graduó como saxofonista tenor en la Escuela Nacional de Arte de La Habana (Cuba), en 1996. Durante sus estudios fue invitado al festival de Jazz de Cuba ‘Rolling Stone’, presidido por Chucho Valdés. Colaboró con las orquestas más prestigiosas de salsa cubana, y más tarde viajó a Módena, Italia, donde formó parte de la orquesta de Augusto Enrique y su Mambo Band, durante el festival de Pavarotti and Friends, en el que participaron artistas de la talla de James Brown, Sting o Zuchero.

Su trayectoria musical continúa en Madrid con su intervención en el disco de Celia Cruz y Lolita, ‘Regalo del alma’. Ha grabado y a tocado con Andrés Calamaro, Ana Belén, Concha Buika, Victoria Abril (con la que estuvo dos años de gira mundial en su disco ‘Putcheros do Brasi’l), Francisco Céspedes, Ainoa Arteta y un largo etcétera. También ha trabajado en los últimos discos de Estrella Morente y del Niño Josele. Recientemente ha participado en la banda sonora de la película ‘Chico y Rita’. Asimismo, ha colaborado en la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar ‘La piel que habito’, en la que también aparece como músico actor.