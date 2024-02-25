En 2023 esta línea recibió un total de 9.700 llamadas y el 74% de las consultas atendidas fueron relativas a violencia de género

Loles López destaca la importancia del 900 200 999 que “se ha convertido en una referencia para las mujeres andaluzas”

Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), han aumentado en Málaga un 66,18% en el periodo 2018-2023. En concreto, el pasado año esta línea recibió procedente de toda la provincia un total de 9.700 llamadas y atendió casi 4.300 consultas, de las cuales el 74,78% fueron relativas a violencia de género. En el caso de Andalucía en 2023 se recibieron 40.316 llamadas, la mayor cifra de toda la serie histórica.

Así, en 2023 hubo 3.863 llamadas más en Málaga que en 2018. En este incremento ha jugado un papel fundamental la mayor difusión que se está realizando de este recurso, confidencial y gratuito, que se ha convertido en un servicio esencial para las víctimas de violencia de género. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha incidido en que desde la Junta de Andalucía se está haciendo “un esfuerzo muy importante” para visibilizar esta línea cuya imagen se renovó en 2023. “La cartelería es más moderna, visual, cercana y predominan los tonos rosados, verdes y naranjas. En la imagen es especialmente visible el teléfono 900 200 999 y el lema ‘Un teléfono para todas’, así como el mapa de Andalucía para incidir en su accesibilidad y disponibilidad de este servicio que es una referencia para las mujeres andaluzas”, ha remarcado.

Asimismo, ha resaltado que “en todos los Centros Provinciales de la Mujer, incluido el de Málaga, y en Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer las fachadas lucen vinilos, lonas y cartelería de grandes dimensiones que muestran el teléfono 900 200 999”. Además, el pasado verano se firmó un convenio con el sector de la hostelería y de ocio nocturno por el cual “los locales adheridos exhiben en los accesos de entrada pegatinas con información del 900 200 999”. A través de este recurso se activa el servicio de atención psicológica en crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales. Esta iniciativa se ha extendido a conciertos, festivales, actividades culturales, autobuses urbanos y ferias.

También el nuevo sistema de conexión entre el teléfono 900 200 999 y el servicio de emergencias 112, que está operativo desde finales de junio de 2023, ha tenido una especial incidencia en el incremento de interacciones. A este respecto, López ha señalado que este acuerdo con el 112 ha permitido “disponer de información más completa y rápida de los incidentes de violencia sobre las mujeres, contando con datos relevantes que facilitan la activación de los recursos desde un primer momento, además ha favorecido la realización de un seguimiento de aquellas llamadas relacionadas con situaciones de riesgo y un aumento significativo de la labor del personal técnico del 900 200 999, ya que, ha crecido de manera muy importante el volumen de las gestiones que se llevan a cabo”.

Más llamadas en verano

El verano concentra el mayor volumen de llamadas del año en la provincia. En los meses de julio a septiembre se han recibido 3.702 llamadas, el 38,16% del total, seguido del periodo octubre-diciembre con 2.601 interacciones, que supone el 26,81% del total. El mes con más llamadas fue agosto, con 1.327, y el que menos fue febrero, con 475. En cuanto al número de consultas realizadas se ha dado respuesta a 4.255, de las cuales el 74,78% están relacionadas con violencia de género. El resto de las consultas recibidas han sido sobre información, relaciones de pareja y familias (divorcio, guardia y custodia, etc.), atención social y empleo y empresas. De nuevo, el tercer trimestre (julio-septiembre) concentra el mayor volumen de consultas con el 28,06% del total.

A cerca de la tipología de las consultas de violencia sobre las mujeres, la gran mayoría están relacionadas con la violencia de género ejercida en el ámbito de la pareja o expareja, seguida de las cuestiones sobre violencia sexual y violencia doméstica. Más residuales son las consultas sobre trata, explotación sexual y prostitución, y acoso laboral.

Acogimientos de emergencia

Asimismo, a través del teléfono 900 200 999 se han gestionado en Málaga durante 2023 un total de 175 acogimientos en el Servicio integral de atención y acogida para víctimas de violencia de género, lo que supone casi el 20% del total de toda Andalucía. En el periodo de julio a septiembre se realizaron el mayor número de acogimientos con 67, seguido de abril a junio, con 45.

La línea 900 200 999 ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres; acogida inmediata en caso de emergencia a mujeres e hijos e hijas víctimas de violencia de género, también canaliza las denuncias en materia de discriminación en sus distintas manifestaciones (publicidad sexista, discriminación laboral, etc.); así como asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, cuenta con atención telefónica inmediata contra la violencia sexual en Andalucía, que incluye atención psicológica y jurídica especializada en el momento; información y asesoramiento en formación y coeducación; además de atención a consultas sobre sexualidad o métodos anticonceptivos; atención a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y asesoramiento a empresas en material de igualdad. Otra de las actividades del servicio es la atención al canal web de Asesoramiento Jurídico On-Line y el buzón de correo: 900200999.iam@juntadeandalucia.es.